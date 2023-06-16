https://ria.ru/20230616/peregovory-1878527783.html
Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ
Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:05
2023-06-16T09:05
2023-06-16T09:07
пмэф-2023
россия
оаэ
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который принимает участие в ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля."В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, оаэ, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2023, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ
Путин в пятницу проведет переговоры с лидером ОАЭ, который принимает участие в ПМЭФ
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который принимает участие в ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
дополняется ...