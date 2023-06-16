https://ria.ru/20230616/peregovory-1878527783.html

Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ

Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023

Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:05

2023-06-16T09:05

2023-06-16T09:07

пмэф-2023

россия

оаэ

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который принимает участие в ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля."В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оаэ, владимир путин, дмитрий песков