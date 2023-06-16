https://ria.ru/20230616/patrony-1878539521.html
У двоих жителей Перми изъяли несколько тысяч патронов для автомата
У двоих жителей Перми изъяли несколько тысяч патронов для автомата - РИА Новости, 16.06.2023
У двоих жителей Перми изъяли несколько тысяч патронов для автомата
Полицейские в Перми изъяли у двоих жителей три автомата и несколько тысяч патронов, женщине-пенсионерке назначен штраф, дознание в отношении мужчины... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:57
2023-06-16T09:57
2023-06-16T09:57
пермь
пермский край
россия
происшествия
ирина волк
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ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Полицейские в Перми изъяли у двоих жителей три автомата и несколько тысяч патронов, женщине-пенсионерке назначен штраф, дознание в отношении мужчины продолжается, сообщает ресурс "МВД Медиа". Пермские оперативники задержали мужчину и женщину, у которых изъяли три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы. По предварительной информации, фигурант купил арсенал несколько лет назад. Часть он хранил в своем автомобиле, другую отдал знакомой, объяснив, что это инструменты. Она привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик, но, увидев содержимое, в полицию заявлять не стала. "Пенсионерку суд признал виновной в совершении преступления по статье 222 УК РФ (незаконное хранение крупнокалиберного оружия, боеприпасов). Ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Дознание по делу в отношении мужчины продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Фигурант пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермь, пермский край, россия, происшествия, ирина волк
Пермь, Пермский край, Россия, Происшествия, Ирина Волк
У двоих жителей Перми изъяли несколько тысяч патронов для автомата
Полицейские в Перми изъяли у двоих жителей три автомата и несколько тысяч патронов к ним
ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости.
Полицейские в Перми изъяли у двоих жителей три автомата и несколько тысяч патронов, женщине-пенсионерке назначен штраф, дознание в отношении мужчины продолжается, сообщает ресурс
"МВД Медиа".
Пермские оперативники задержали мужчину и женщину, у которых изъяли три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы.
По предварительной информации, фигурант купил арсенал несколько лет назад. Часть он хранил в своем автомобиле, другую отдал знакомой, объяснив, что это инструменты. Она привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик, но, увидев содержимое, в полицию заявлять не стала.
"Пенсионерку суд признал виновной в совершении преступления по статье 222 УК РФ
(незаконное хранение крупнокалиберного оружия, боеприпасов). Ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Дознание по делу в отношении мужчины продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
Фигурант пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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