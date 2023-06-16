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Германия пообещала немедленно поставить Украине еще 64 ракеты для Patriot - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/patriot-1878571654.html
Германия пообещала немедленно поставить Украине еще 64 ракеты для Patriot
Германия пообещала немедленно поставить Украине еще 64 ракеты для Patriot - РИА Новости, 16.06.2023
Германия пообещала немедленно поставить Украине еще 64 ракеты для Patriot
Германия "незамедлительно" поставит на Украину 64 дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил в пятницу глава германского... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:39
2023-06-16T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
борис писториус
нато
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Германия "незамедлительно" поставит на Украину 64 дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил в пятницу глава германского министерства обороны Борис Писториус на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. "Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot", - передаёт слова министра агентство DPA. По словам Писториуса, ракеты будут поставлены "незамедлительно". Он подчеркнул, что данная поставка важна для обеспечения "устойчивой поддержки" Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, нато, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Германия пообещала немедленно поставить Украине еще 64 ракеты для Patriot

Министр обороны ФРГ Писториус пообещал немедленно поставить Украине 64 ракеты для Patriot

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Германия "незамедлительно" поставит на Украину 64 дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил в пятницу глава германского министерства обороны Борис Писториус на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
"Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot", - передаёт слова министра агентство DPA. По словам Писториуса, ракеты будут поставлены "незамедлительно". Он подчеркнул, что данная поставка важна для обеспечения "устойчивой поддержки" Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБорис ПисториусНАТОВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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