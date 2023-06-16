https://ria.ru/20230616/patriot-1878571654.html

Германия пообещала немедленно поставить Украине еще 64 ракеты для Patriot

Германия пообещала немедленно поставить Украине еще 64 ракеты для Patriot - РИА Новости, 16.06.2023

Германия пообещала немедленно поставить Украине еще 64 ракеты для Patriot

Германия "незамедлительно" поставит на Украину 64 дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил в пятницу глава германского... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:39

2023-06-16T11:39

2023-06-16T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

борис писториус

нато

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Германия "незамедлительно" поставит на Украину 64 дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил в пятницу глава германского министерства обороны Борис Писториус на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. "Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot", - передаёт слова министра агентство DPA. По словам Писториуса, ракеты будут поставлены "незамедлительно". Он подчеркнул, что данная поставка важна для обеспечения "устойчивой поддержки" Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, борис писториус, нато, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр