https://ria.ru/20230616/ovchinskiy-1878568562.html

Владислав Овчинский: промышленность Москвы широко диверсифицирована

Владислав Овчинский: промышленность Москвы широко диверсифицирована - РИА Новости, 16.06.2023

Владислав Овчинский: промышленность Москвы широко диверсифицирована

О том, по каким отраслям ожидается рост промышленности в этом году, насколько столица привлекательна для инвесторов, и какие антикризисные меры помощи бизнесу... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:00

2023-06-16T12:00

2023-06-16T12:00

пмэф-2023

интервью

экономика

москва

владислав овчинский

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О том, по каким отраслям ожидается рост промышленности в этом году, насколько столица привлекательна для инвесторов, и какие антикризисные меры помощи бизнесу наиболее популярны у предпринимателей, в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Беседовала Ольга Овчинникова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Владислав Анатольевич, еще пять лет назад о московской промышленности говорили мало. Существовало устойчивое убеждение, что в Москве промышленности нет. Сегодня мы имеем совсем другую картину – более 3,5 тысячи промышленных предприятий города, о которых постоянно говорят. Как вы считаете, это связано с западными санкциями или с реализацией промышленной политики столицы?– Мэром города достаточно давно был задан курс на создание крепкого реального сектора экономики. Москва успешно прошла прошлый год, потому что нам не пришлось экстренно переструктурировать какие-то свои внутренние резервы. Мы поступательно развивались, поступательно шли к созданию большого хорошего реального сектора экономики. Динамика создания новых производств из года в год только наращивалась, мы открывали все больше и больше новых площадок. И, собственно говоря, нам не пришлось в рваном режиме стартовать с какими-то новыми проектами, потому что все проекты к моменту неспокойной обстановки в экономике уже были запущены, поэтому текущая ситуация с промышленным сектором в Москве – это результат системной многолетней работы мэра, московских производственников и горожан по созданию нового индустриального сектора Москвы.Промышленность города широко диверсифицирована. Это помогает закрывать новые потребности экономики и потребителей, появившиеся в связи с внешними ограничениями, по ряду направлений. Так, 15% площадок приходится на отрасль приборостроения, на стройматериалы, машиностроение, легкую и медицинскую промышленность – по 7%, пищевую и химическую – по 8%. Производством продуктов питания занимаются свыше 250 предприятий, еще столько же заняты в отрасли легкой промышленности, более 200 выпускают лекарства и медоборудование, 135 производителей занимаются изготовлением электрооборудования, в столичном машиностроении работают около 200 производителей, в сфере микроэлектроники – 48.– Влияние санкций заметили?– Санкции нам помогли, потому что мы высвободили достаточно большой объем потребительских ниш, которые заняли наши производители. Эти ниши позволили нам серьезно увеличить объем спроса на московскую продукцию. По ряду отраслей мы в прошлом году выросли в производстве в несколько раз, например, в текстиле, в одежде мы выросли более чем в шесть раз. Это говорит о том, что у нас были хорошие заделы. И в прошлом году, когда конкуренция обосновано снизилась, ушли западные бренды, которые не были по качеству лучше наших брендов и по цене не были выгоднее для горожан. Когда ушли эти привычные марки, и москвичи "распробовали" продукцию отечественных производителей, рост производства сразу же ускорился вслед за достаточно серьезным ростом спроса на московскую продукцию. Поэтому санкции, в моём понимании, несмотря на все сложности, к которым они привели в части логистики поставок сырья, материалов, в целом дали нам хороший положительный толчок.– Московская промышленность стабильно растет, при этом ни ковид, ни санкции ей не мешают. Какие прогнозы по развитию далее?– Прогнозировать – дело неблагодарное, мы предпочитаем, конечно, создавать что-то новое, а не строить фантазийные прогнозы. Но мы можем составить прогноз, исходя из данных о динамике промпроизводства на протяжении нескольких лет. Мы ожидаем хороший рост промышленности в этом году, причем не только в сфере ОПК. Москва известна своими высокотехнологичными производствами, именно эта продукция сейчас имеет наибольшую востребованность, это и радиоэлектроника, и приборостроение, и фармацевтика. Москва очень серьезно развивала такие секторы промышленности, как производство пищевых продуктов, легкая промышленность, промышленность строительных материалов, то есть потребительские отрасли, продукция которых сейчас пользуется особым спросом. Мы считаем, что этот год нам даст еще больше рост именно по потребительским отраслям.Плюс ко всему московские предприятия отличаются еще и тем, что практически на каждом предприятии есть свой RND-центр, либо исследовательский или научный центр. У нас серьезный инженерный корпус, у нас очень сильные профильные технические ВУЗы, которые не только выпускают студентов, устраивающихся на промышленные предприятия, но и выполняют ОКРы, а они позволяют нам в дальнейшем выпускать серийную продукцию нового качества. Поэтому конвергенция науки, образования, инициатива москвичей и уже развитые промышленные базы дают возможность полагать, что в этом году будем также поступательно расти, как росли в предыдущие годы. Может быть, по каким-то отраслям и покажем лучше результат. Уточню, что в 2020 году обрабатывающая промышленность города выросла почти на 20%, в 2021 году – более чем на 34% по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году – еще на 10,2%. Совокупно за последние 10 лет обрабатывающая промышленность города выросла на 78%, а за последние пять лет – вдвое. В этом году – также положительная динамика. В январе-апреле рост составил 8,5%.– Количество предприятий в Москве растет. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что ежегодно в городе появляется и модернизуется порядка 50 крупных заводов, еще больше – средних и малых. За счет чего и почему там много инвесторов стали вкладываться именно в промышленность?– Есть два типа инвесторов. Есть инвесторы, которые по своей сути являются промышленниками и сами активно вкладывают в масштабирование своего производства. Также в городе много примеров, когда уже действующие промышленные предприятия реализуют масштабные инвестиционные проекты, создавая новые производственные площадки именно в городе.Кроме того, есть инвесторы, которые вкладывают в промышленность как стабильную отрасль с минимальными рисками по сравнению с другими.Москва была и раньше привлекательным городом для инвестирования, сейчас эта привлекательность выросла еще больше. В столице мы гарантируем, что инвестиции дадут свой результат, выльются в конкретный проект. Знаете, есть гибридный двигатель – электрик или водород, к нему еще небольшой двигатель внутреннего сгорания. Говорят, что это самая надежная история. У нас в Москве инвестиции работают в той же самой логике. Есть инвестор, есть город, который фактически выступает в роли своего рода двигателя внутреннего сгорания. Он постоянно дает толчок основному двигателю за счет тех мер поддержки – финансовых и нефинансовых – которые город реализует.За последние несколько лет мы запустили только в промышленном секторе более 20 мер поддержки, и многие из этих мер пользуются особой популярностью, например, наша мера по инвестиционному кредитованию. После компенсации по этой программе производители могут рассчитывать на ставку в 3% годовых. Кредитные средства при этом можно направить на модернизацию промышленной инфраструктуры и закупку нового оборудования. Популярность механизма говорит о том, что инвесторы еще с большей активностью инвестируют в обрабатывающее производство, а город поддерживает "дешевыми деньгами" и дает возможность вкладывать больше средств получать большее кредитное плечо, и тем самым мы создаем еще больше промышленных площадок. Поэтому в данном случае эта кооперация города и инвесторов дает возможность создавать нам тысячи новых рабочих мест, создавать высококлассное производство, которым гордится не только город.– В каких отраслях наблюдаете рост, и с чем, на ваш взгляд, он связан?– Наибольший вклад в динамику промышленности с начала года внесли производители продуктов питания, одежды, лекарств. Это говорит о том, что столичные заводы активно закрывают возросший спрос населения на товары первоочередной необходимости, который раньше закрывали зарубежные производители. Восстанавливается отрасль автомобилестроения, уже в этом году отмечается рост производства комплектующих для автотранспортных средств более чем на треть по сравнению с началом прошлого года.– Власти Москвы ввели большое число мер поддержки для промышленного сектора. Расскажите, насколько эта поддержка помогла предприятиям? Скольким из них удалось воспользоваться поддержкой? Какие инструменты помощи наиболее востребованы?– Популярная у столичных предприятий и инвесторов антикризисная мера помощи бизнесу – льготные кредиты.С марта прошлого года столичные компании получили более 240 миллиардов рублей льготных кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов. Одной из востребованных мер стало предоставление земельных участков за один рубль в год в рамках реализации Масштабных инвестиционных проектов. Благодаря этой программе на территории столицы появятся производства стройматериалов, макаронных, кондитерских изделий и других продуктов питания, электронных компонентов, комплектующих для специальной пожарной техники и других товаров. В создание новых предприятий инвестируют около 20 миллиардов рублей. Кроме того, они создадут в городе свыше трех тысяч рабочих мест.– Москва на протяжении последних нескольких лет занимает лидирующие позиции в инвестиционных рейтингах. Расскажите, как город взаимодействует с регионами РФ и готов ли делиться своим опытом и практиками для их развития? Также недавно инвестполитика столицы получила и международное признание – есть ли зарубежные контакты, может, рынок переориентировался на восток?– В этом году эксперты столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений проводят выездные семинары в российских регионах в рамках нового коммуникационного проекта "Лучшие практики Москвы". Москва регулярно становится площадкой для поиска и тестирования новых механизмов городского развития. Впоследствии они дорабатываются и успешно внедряются, что позволяет повышать инвестиционную активность и обеспечивать комфортные условия для ведения практически любого бизнеса.Мы активно работаем со странами Ближнего Востока, где популярна наша пищевая продукция. Для развития поставок этой категории товаров в феврале этого года была организована бизнес-миссия в Дубай. Производители хлебобулочных и кондитерских изделий в течение трех дней провели более 70 встреч с потенциальными партнерами. В результате большой спрос на столичную пищевую продукцию наблюдался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана. Кроме того, в странах Ближнего Востока в последние годы стремительно развивается промышленное производство, в регионе появляются новые инфраструктурные проекты. Поэтому там, помимо всего прочего, понадобятся электрические устройства и аппаратура связи, механическое оборудование и техника, оптика, а также медицинская техника, которые производят в Москве.– Как дела у московских фармацевтических производств? Насколько московские фармпроизводства могут обеспечить спрос на лекарства в столице? Какими медсредствами сейчас компании могут обеспечить москвичей?– В Москве работает порядка 100 предприятий, выпускающих препараты для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины. Для замещения импортных препаратов Москва активно привлекает инвесторов с помощью офсетных контрактов. В период с 2017 года город заключил семь контрактов, которые предусматривают организацию производства лекарств. После запуска всех производств город будет получать препараты более чем по 90 международным непатентованным наименованиям. Общая сумма инвестиций составит 15,5 миллиарда рублей.Эффект от реализации таких контрактов мы уже можем с вами наблюдать: с 2021 года компания BIOCAD в рамках офсетного контракта отгрузила в медучреждения города более 900 тысяч упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. С апреля текущего года к отгрузке приступил "Московский эндокринный завод", который поставляет противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, а также антидепрессанты и нейролептики.На развитии фармацевтической отрасли в Москве также положительно скажется работа фармацевтического кластера. Шесть предприятий в составе кластера уже работают. После выхода на проектную мощность компаний фармкластера количество выпускаемых международных непатентованных наименований составит 128, из них 98 никогда не производились в России. Это обеспечит на 80% потребность в отечественных лекарственных онкологических препаратах.– То есть, успешным инвестированием можно назвать офсетные контракты?– Безусловно, офсетные контракты – один из лучших инвестиционных инструментов, потому что это контакт со встречными инвестиционными обязательствами. Мы решаем сразу несколько задач. С одной стороны, мы закупаем ту продукцию для государственных нужд, которая нам нужна, с другой стороны, инвестор реализует проект по созданию нового производства на территории города, создает новые рабочие места, инвестиции, налоги мы получаем в бюджет, что немаловажно, тем самым постоянно разгоняем экономику, повышаем ВРП. Мы были пионерами в заключении офсетных контрактов, продолжаем эту тему активно развивать. В общей сложности мы заключили уже 12 офсетных контрактов, и каждый из этих офсетных контрактов за собой имеет серьезные инвестиционные обязательства в размере от 100 миллионов до нескольких миллиардов, поэтому в существующей экономической среде важнейшими инструментами поддержки является гарантированный спрос, офсетным контрактом этот спрос обеспечен.– Какие акценты вы делаете на ПМЭФ, и какие есть уже предварительные итоги форума?– Каждый год от ПМЭФ мы ожидаем, в первую очередь, знакомства инвесторов, промышленников с городской экономикой, с городским инвестициями. Мы, как и в прошлом году, сделали большой экспозиционный стенд, где рассказываем о том, как в Москве происходит инвестиционный процесс. Мы много внимания уделяем промышленному сектору, потому что считаем, что это один из фокусов внимания города на ближайшие несколько лет, пока промышленность не сформируется в ту целевую модель, которую мы ожидаем увидеть. Большое внимание мы уделяем устойчивому развитию, это зеленая повестка, которую не убираем со счетов, а наоборот интенсифицируем активно. В Москве заложен хороший показатель для зеленой экономики, для реализации целей устойчивого развития. Кроме того, мы уже подписали ряд важных соглашений в сфере образования, в сфере промышленного производства. Так, в рамках одного из соглашений на территории особой экономической зоны будет построен фармацевтический завод с большим научно-исследовательским подразделением, где будут выпускать биотехнологические препараты новейшего поколения. Инвестиции в проект составят около 4,3 миллиарда рублей. Договорились о сотрудничестве в области промышленного туризма с Тверской областью, а также совместно с компанией "Иннопрактика" приняли решение о запуске нового направления по подготовке кадров в области беспилотного транспорта в рамках Московской технической школы.

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https://ria.ru/20230616/moskva-1878475375.html

https://ria.ru/20230616/investitsii-1878476251.html

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https://ria.ru/20230616/efimov-1878476629.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, экономика, москва, владислав овчинский