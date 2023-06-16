https://ria.ru/20230616/otravlenie-1878500106.html

Как не отравиться прохладительными напитками

Как не отравиться прохладительными напитками - РИА Новости, 16.06.2023

Как не отравиться прохладительными напитками

Причинить вред здоровью могут не только алкогольные, но и прохладительные напитки, предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T02:20

2023-06-16T02:20

2023-06-16T02:39

общество

россия

елена игнатикова

массовое отравление сидром в россии

здоровье

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Причинить вред здоровью могут не только алкогольные, но и прохладительные напитки, предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Она объяснила, на что обращать внимание при покупке этой продукции.По данным Минздрава России, более ста россиян пострадали с начала июня от отравления суррогатным алкоголем, есть умершие. Потенциально квас, лимонад и другие прохладительные напитки, в изобилии появившиеся на прилавках с приходом жары, тоже могут оказаться опасными для здоровья, отметила Игнатикова. В частности, при нарушении условий хранения эти продукты бывают подвержены процессам брожения и окисления, уточнила она."При неправильных условиях хранения — например, напиток долго стоит в тепле или упаковка не герметична, — продукт может начать бродить, неправильно окисляться. В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит", — сказала Игнатикова.При выборе прохладительного напитка важно обращать внимание на дату его изготовления, продолжила она. Особенно опасными могут быть просроченные крафтовые лимонады или квас, уверена врач."Это "короткоживущие" продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям", — подчеркнула Игнатикова.Врач не рекомендует покупать квас "из общей бочки"."Если это разливные напитки, то продавцы могут не соблюдать мер гигиены — мытье рук, обеззараживание посуды", — считает Игнатикова.По ее словам, безопаснее всего употреблять пастеризованные прохладительные напитки, которые продаются в индивидуальных герметичных упаковках. Пастеризация "убивает вредные микроорганизмы, которые могут испортить продукт и вызвать отравление", пояснила врач."На упаковках должны быть ровные, аккуратно наклеенные этикетки, где указаны сроки годности. Важно, чтобы напитки хранились в холодильнике, так уменьшается рост микроорганизмов внутри продукта. И, конечно, лучше покупать лимонад и квас в проверенных сетевых магазинах", — посоветовала Игнатикова.

https://ria.ru/20230610/potreblenie-1877343400.html

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html

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общество, россия, елена игнатикова, массовое отравление сидром в россии, здоровье