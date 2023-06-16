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Как не отравиться прохладительными напитками - РИА Новости, 16.06.2023
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02:20 16.06.2023 (обновлено: 02:39 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/otravlenie-1878500106.html
Как не отравиться прохладительными напитками
Как не отравиться прохладительными напитками - РИА Новости, 16.06.2023
Как не отравиться прохладительными напитками
Причинить вред здоровью могут не только алкогольные, но и прохладительные напитки, предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T02:20
2023-06-16T02:39
общество
россия
елена игнатикова
массовое отравление сидром в россии
здоровье
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Причинить вред здоровью могут не только алкогольные, но и прохладительные напитки, предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Она объяснила, на что обращать внимание при покупке этой продукции.По данным Минздрава России, более ста россиян пострадали с начала июня от отравления суррогатным алкоголем, есть умершие. Потенциально квас, лимонад и другие прохладительные напитки, в изобилии появившиеся на прилавках с приходом жары, тоже могут оказаться опасными для здоровья, отметила Игнатикова. В частности, при нарушении условий хранения эти продукты бывают подвержены процессам брожения и окисления, уточнила она."При неправильных условиях хранения — например, напиток долго стоит в тепле или упаковка не герметична, — продукт может начать бродить, неправильно окисляться. В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит", — сказала Игнатикова.При выборе прохладительного напитка важно обращать внимание на дату его изготовления, продолжила она. Особенно опасными могут быть просроченные крафтовые лимонады или квас, уверена врач."Это "короткоживущие" продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям", — подчеркнула Игнатикова.Врач не рекомендует покупать квас "из общей бочки"."Если это разливные напитки, то продавцы могут не соблюдать мер гигиены — мытье рук, обеззараживание посуды", — считает Игнатикова.По ее словам, безопаснее всего употреблять пастеризованные прохладительные напитки, которые продаются в индивидуальных герметичных упаковках. Пастеризация "убивает вредные микроорганизмы, которые могут испортить продукт и вызвать отравление", пояснила врач."На упаковках должны быть ровные, аккуратно наклеенные этикетки, где указаны сроки годности. Важно, чтобы напитки хранились в холодильнике, так уменьшается рост микроорганизмов внутри продукта. И, конечно, лучше покупать лимонад и квас в проверенных сетевых магазинах", — посоветовала Игнатикова.
https://ria.ru/20230610/potreblenie-1877343400.html
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html
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общество, россия, елена игнатикова, массовое отравление сидром в россии, здоровье
Общество, Россия, Елена Игнатикова, Массовое отравление сидром в России, Здоровье
Как не отравиться прохладительными напитками

Диетолог Елена Игнатикова посоветовала не покупать квас из общей бочки

© iStock.com / yashina.tanya90Квас
Квас - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© iStock.com / yashina.tanya90
Квас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Причинить вред здоровью могут не только алкогольные, но и прохладительные напитки, предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Она объяснила, на что обращать внимание при покупке этой продукции.
По данным Минздрава России, более ста россиян пострадали с начала июня от отравления суррогатным алкоголем, есть умершие. Потенциально квас, лимонад и другие прохладительные напитки, в изобилии появившиеся на прилавках с приходом жары, тоже могут оказаться опасными для здоровья, отметила Игнатикова. В частности, при нарушении условий хранения эти продукты бывают подвержены процессам брожения и окисления, уточнила она.
«
"При неправильных условиях хранения — например, напиток долго стоит в тепле или упаковка не герметична, — продукт может начать бродить, неправильно окисляться. В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит", — сказала Игнатикова.
При выборе прохладительного напитка важно обращать внимание на дату его изготовления, продолжила она. Особенно опасными могут быть просроченные крафтовые лимонады или квас, уверена врач.
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"Это "короткоживущие" продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям", — подчеркнула Игнатикова.
Врач не рекомендует покупать квас "из общей бочки".
«
"Если это разливные напитки, то продавцы могут не соблюдать мер гигиены — мытье рук, обеззараживание посуды", — считает Игнатикова.
По ее словам, безопаснее всего употреблять пастеризованные прохладительные напитки, которые продаются в индивидуальных герметичных упаковках. Пастеризация "убивает вредные микроорганизмы, которые могут испортить продукт и вызвать отравление", пояснила врач.
"На упаковках должны быть ровные, аккуратно наклеенные этикетки, где указаны сроки годности. Важно, чтобы напитки хранились в холодильнике, так уменьшается рост микроорганизмов внутри продукта. И, конечно, лучше покупать лимонад и квас в проверенных сетевых магазинах", — посоветовала Игнатикова.
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