https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878753095.html

Путин рассказал, для чего нужно размещение ядерного оружия в Белоруссии

Путин рассказал, для чего нужно размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 16.06.2023

Путин рассказал, для чего нужно размещение ядерного оружия в Белоруссии

Президент России Владимир Путин, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:03

2023-06-16T18:03

2023-06-16T18:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России. "Это как элемент именно сдерживания. Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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белоруссия, россия, владимир путин, в мире