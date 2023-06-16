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Путин рассказал, для чего нужно размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
18:03 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878753095.html
Путин рассказал, для чего нужно размещение ядерного оружия в Белоруссии
Путин рассказал, для чего нужно размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 16.06.2023
Путин рассказал, для чего нужно размещение ядерного оружия в Белоруссии
Президент России Владимир Путин, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:03
2023-06-16T18:03
пмэф-2023
белоруссия
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России. "Это как элемент именно сдерживания. Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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белоруссия, россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2023, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, для чего нужно размещение ядерного оружия в Белоруссии

Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.
«
"Это как элемент именно сдерживания. Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023БелоруссияРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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