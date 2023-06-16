В Омске откроют центр уличного баскетбола для детей

ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко договорился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о строительстве в Омске Центра уличного баскетбола для детей, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Инвестировать в строительство будет "Промсвязьбанк". Банк строит подобные центры в регионах России в рамках социального проекта "Первый всероссийский спортивный проект "ПСБ - Детям". Соглашение о строительстве подписали Виталий Хоценко и председатель банка Петр Фрадков на полях ПМЭФ-2023. Для строительства требуется участок свыше 2 тысяч квадратных метров. Омские власти предложат инвестору варианты. "Для меня лично это очень важный проект, думаю, как для любого родителя. Государство многое делает для того, чтобы прививать это правило: "Спорт - норма жизни". Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным запущен в России национальный проект, куда входит вот такой одноименный федеральный проект, а далее - транслируется в регионы. А бизнес, в свою очередь, поддерживает эту идеологию социальными проектами, в которые вкладывает собственные средства", - сказал Виталий Хоценко. Отмечается, что площадка будет соответствовать регламенту и стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Одна площадка сможет обеспечить занятия спортом для 250 тысяч человек в год, при этом она универсальная - на ней можно не только играть в баскетбол, но и сдавать нормативы ГТО. Уточняется, что подобные спортплощадки уже построены в 12 городах России. В Омской области строительство запланировано на 2024 год. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко договорился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о строительстве в Омске Центра уличного баскетбола для детей, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Инвестировать в строительство будет "Промсвязьбанк". Банк строит подобные центры в регионах России в рамках социального проекта "Первый всероссийский спортивный проект "ПСБ - Детям". Соглашение о строительстве подписали Виталий Хоценко и председатель банка Петр Фрадков на полях ПМЭФ-2023. Для строительства требуется участок свыше 2 тысяч квадратных метров. Омские власти предложат инвестору варианты.
Омская область продолжит восстановление подшефного Стаханова в ЛНР
Вчера, 07:52
"Для меня лично это очень важный проект, думаю, как для любого родителя. Государство многое делает для того, чтобы прививать это правило: "Спорт - норма жизни". Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным запущен в России национальный проект, куда входит вот такой одноименный федеральный проект, а далее - транслируется в регионы. А бизнес, в свою очередь, поддерживает эту идеологию социальными проектами, в которые вкладывает собственные средства", - сказал Виталий Хоценко.
Отмечается, что площадка будет соответствовать регламенту и стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Одна площадка сможет обеспечить занятия спортом для 250 тысяч человек в год, при этом она универсальная - на ней можно не только играть в баскетбол, но и сдавать нормативы ГТО. Уточняется, что подобные спортплощадки уже построены в 12 городах России. В Омской области строительство запланировано на 2024 год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.