https://ria.ru/20230616/omsk-1878518209.html

В Омске откроют центр уличного баскетбола для детей

В Омске откроют центр уличного баскетбола для детей - РИА Новости, 16.06.2023

В Омске откроют центр уличного баскетбола для детей

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко договорился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о строительстве в Омске Центра уличного... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:56

2023-06-16T07:56

2023-06-16T07:56

пмэф-2023

омская область

омск

россия

виталий хоценко

промсвязьбанк

петр фрадков

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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко договорился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о строительстве в Омске Центра уличного баскетбола для детей, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Инвестировать в строительство будет "Промсвязьбанк". Банк строит подобные центры в регионах России в рамках социального проекта "Первый всероссийский спортивный проект "ПСБ - Детям". Соглашение о строительстве подписали Виталий Хоценко и председатель банка Петр Фрадков на полях ПМЭФ-2023. Для строительства требуется участок свыше 2 тысяч квадратных метров. Омские власти предложат инвестору варианты. "Для меня лично это очень важный проект, думаю, как для любого родителя. Государство многое делает для того, чтобы прививать это правило: "Спорт - норма жизни". Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным запущен в России национальный проект, куда входит вот такой одноименный федеральный проект, а далее - транслируется в регионы. А бизнес, в свою очередь, поддерживает эту идеологию социальными проектами, в которые вкладывает собственные средства", - сказал Виталий Хоценко. Отмечается, что площадка будет соответствовать регламенту и стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Одна площадка сможет обеспечить занятия спортом для 250 тысяч человек в год, при этом она универсальная - на ней можно не только играть в баскетбол, но и сдавать нормативы ГТО. Уточняется, что подобные спортплощадки уже построены в 12 городах России. В Омской области строительство запланировано на 2024 год. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/vosstanovlenie-1878517159.html

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омская область, омск, россия, виталий хоценко, промсвязьбанк, петр фрадков