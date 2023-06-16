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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили в пятницу еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:59
2023-06-16T14:59
2023-06-16T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
нато
сцкк
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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в мире, куйбышевский район, нато, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов