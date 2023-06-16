https://ria.ru/20230616/oborudovanie-1878639344.html

Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования

Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования - РИА Новости, 16.06.2023

Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования

На стенде Тверской области на ПМЭФ-2023 в пятницу при участии губернатора Игоря Рудени состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:36

2023-06-16T14:36

2023-06-16T14:42

тверская область

игорь руденя

пмэф 2023

газпром

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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. На стенде Тверской области на ПМЭФ-2023 в пятницу при участии губернатора Игоря Рудени состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект" и АО "Новая сервисная компания" о развитии в Тверской области производства импортозамещающего оборудования для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.ООО "ГЕРС Технолоджи", один из резидентов инновационно-промышленного парка Тверской области "Боровлево-3", реализует на территории региона инвестиционный проект по строительству производства импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли. Создается передовой центр разработки и производства бурового оборудования, ранее не выпускавшегося в стране.Реализация проекта позволит увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Правительство Тверской области обеспечивает постоянную системную поддержку инвестпроекта.Ввод всего комплекса запланирован на февраль 2024 года. Уже осенью этого года состоится запуск производства уникальных роторно-управляемых систем, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.Подписанное соглашение направлено на обеспечение финансирования дальнейшей разработки и производства востребованной продукции, а также использование ее на объектах ПАО "Газпром" при оказании нефтесервисных услуг на шельфовых месторождениях.13 апреля 2023 года ПАО "Газпром нефть" успешно пробурила первую в отрасли скважину, используя отечественную роторно-управляемую систему, разработанную и произведенную предприятием "ГЕРС Технолоджи".Буровое оборудование компании предназначено для строительства высокотехнологичных скважин в тонких нефтяных пластах на глубинах свыше 2-3 километров. Как и существующие импортные роторно-управляемые системы, новая разработка может применяться для бурения всех типов скважин и позволяет в процессе вращения колонны оперативно менять траекторию бурения, достигая максимальной точности проводки скважины и эффективности нефтедобычи. До недавнего времени такое оборудование было только импортным, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230615/akvarius-1878456046.html

https://ria.ru/20230615/almazy-1878491565.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, пмэф 2023, газпром