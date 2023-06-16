Рейтинг@Mail.ru
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:36 16.06.2023 (обновлено: 14:42 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/oborudovanie-1878639344.html
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования - РИА Новости, 16.06.2023
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования
На стенде Тверской области на ПМЭФ-2023 в пятницу при участии губернатора Игоря Рудени состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:36
2023-06-16T14:42
тверская область
игорь руденя
пмэф 2023
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638625_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_1dde5b483a9d9b358c17fa562f68d8b2.jpg
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. На стенде Тверской области на ПМЭФ-2023 в пятницу при участии губернатора Игоря Рудени состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект" и АО "Новая сервисная компания" о развитии в Тверской области производства импортозамещающего оборудования для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.ООО "ГЕРС Технолоджи", один из резидентов инновационно-промышленного парка Тверской области "Боровлево-3", реализует на территории региона инвестиционный проект по строительству производства импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли. Создается передовой центр разработки и производства бурового оборудования, ранее не выпускавшегося в стране.Реализация проекта позволит увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Правительство Тверской области обеспечивает постоянную системную поддержку инвестпроекта.Ввод всего комплекса запланирован на февраль 2024 года. Уже осенью этого года состоится запуск производства уникальных роторно-управляемых систем, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.Подписанное соглашение направлено на обеспечение финансирования дальнейшей разработки и производства востребованной продукции, а также использование ее на объектах ПАО "Газпром" при оказании нефтесервисных услуг на шельфовых месторождениях.13 апреля 2023 года ПАО "Газпром нефть" успешно пробурила первую в отрасли скважину, используя отечественную роторно-управляемую систему, разработанную и произведенную предприятием "ГЕРС Технолоджи".Буровое оборудование компании предназначено для строительства высокотехнологичных скважин в тонких нефтяных пластах на глубинах свыше 2-3 километров. Как и существующие импортные роторно-управляемые системы, новая разработка может применяться для бурения всех типов скважин и позволяет в процессе вращения колонны оперативно менять траекторию бурения, достигая максимальной точности проводки скважины и эффективности нефтедобычи. До недавнего времени такое оборудование было только импортным, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230615/akvarius-1878456046.html
https://ria.ru/20230615/almazy-1878491565.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638625_28:0:1120:819_1920x0_80_0_0_a5afe10ef619a6ba337322bf330698f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, пмэф 2023, газпром
Тверская область, Игорь Руденя, ПМЭФ 2023, Газпром

Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. На стенде Тверской области на ПМЭФ-2023 в пятницу при участии губернатора Игоря Рудени состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект" и АО "Новая сервисная компания" о развитии в Тверской области производства импортозамещающего оборудования для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
ООО "ГЕРС Технолоджи", один из резидентов инновационно-промышленного парка Тверской области "Боровлево-3", реализует на территории региона инвестиционный проект по строительству производства импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли. Создается передовой центр разработки и производства бурового оборудования, ранее не выпускавшегося в стране.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с директором фонда развития промышленности Романом Петруца и руководством ООО ПК Аквариус - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Руденя: "Аквариус" увеличит производство компьютеров в Тверской области
15 июня, 19:33
Реализация проекта позволит увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Правительство Тверской области обеспечивает постоянную системную поддержку инвестпроекта.
Ввод всего комплекса запланирован на февраль 2024 года. Уже осенью этого года состоится запуск производства уникальных роторно-управляемых систем, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.
Подписанное соглашение направлено на обеспечение финансирования дальнейшей разработки и производства востребованной продукции, а также использование ее на объектах ПАО "Газпром" при оказании нефтесервисных услуг на шельфовых месторождениях.
13 апреля 2023 года ПАО "Газпром нефть" успешно пробурила первую в отрасли скважину, используя отечественную роторно-управляемую систему, разработанную и произведенную предприятием "ГЕРС Технолоджи".
Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Тверские алмазы получили высокую оценку на зарубежной выставке
15 июня, 23:27
Буровое оборудование компании предназначено для строительства высокотехнологичных скважин в тонких нефтяных пластах на глубинах свыше 2-3 километров. Как и существующие импортные роторно-управляемые системы, новая разработка может применяться для бурения всех типов скважин и позволяет в процессе вращения колонны оперативно менять траекторию бурения, достигая максимальной точности проводки скважины и эффективности нефтедобычи. До недавнего времени такое оборудование было только импортным, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяПМЭФ 2023Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала