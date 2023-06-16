https://ria.ru/20230616/obligatsii-1878542710.html

Силуанов призвал госбанки покупать долг России

Силуанов призвал госбанки покупать долг России - РИА Новости, 16.06.2023

Силуанов призвал госбанки покупать долг России

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал государственные банки покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ), напомнив про низкую активность... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:13

2023-06-16T10:13

2023-06-16T10:13

пмэф-2023

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал государственные банки покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ), напомнив про низкую активность кредитных организаций на последних аукционах. "У нас банки государственные, в том числе и уважаемый Герман Оскарович (глава Сбербанка Герман Греф - ред.), покупайте наши облигации!" - сказал он, выступая на Деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Силуанов отметил, что на последних аукционах банки проявляли невысокую активность. "На последних аукционах ни Сбербанка, ни ВТБ - Сбербанк вроде 10 миллиардов купил - нету. Или говорят: давайте нам ставки больше. Мы и так уже под 10,5% занимаем по фиксированным, по плавающим - 8,6%. Куда больше? Для вас кредиты будут еще дороже", - добавил он. Глава Минфина подчеркнул, что это негативное проявление увеличения дефицита бюджета. "Поэтому здесь тоже большие ограничения. Это не простой вариант, это один из самых сложных и негативно влияющих на экономику", - заключил Силуанов. Минфин в начале июня сообщил, что федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей, а расходы выросли на 27%, до 13,229 триллиона. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей. В конце апреля Силуанов сообщил, что Минфин сохраняет ориентир дефицита бюджета в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230506/dolg-1870107523.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)