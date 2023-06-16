https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878583992.html
Министр здравоохранения Никарагуа высоко оценила работу с Россией на ПМЭФ
Министр здравоохранения Никарагуа высоко оценила работу с Россией на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
Министр здравоохранения Никарагуа высоко оценила работу с Россией на ПМЭФ
Министр здравоохранения Никарагуа Марта Вероника Рейес Альварес высоко оценила взаимодействие с Россией в области здоровья и выразила надежду на его эффективное РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:14
2023-06-16T12:14
2023-06-16T12:14
пмэф-2023
россия
никарагуа
южная америка
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Никарагуа Марта Вероника Рейес Альварес высоко оценила взаимодействие с Россией в области здоровья и выразила надежду на его эффективное продолжение. Во время выступления на Петербургский международный экономический форуме она указала на углубление сотрудничества с Россией с 2016 года в области здравоохранения. "Для нашей небольшой страны это огромный прорыв, который дает нам возможность развивать нашу страну, обеспечивать право людей на медикаменты, дает возможность развивать здравоохранение, которое будет качественным и бесплатным", - указала министр. "Это связно с технологическим развитием медицины, биомедицины, которое улучшит качество предоставления услуг нашему населению. Мы продолжаем работать в рамках данного сотрудничества, мы работаем с институтом вакцины им Мечникова, у нас есть филиал в Никарагуа", - пояснила она. "Для нас огромное удовольствие вместе разрабатывать вакцину против гриппа в нашей стране. Это позволит не только защитить наше население от данного заболевания, но и помогать центрально-американским братским странам, Южной Америке, странам Карибского бассейна", - подчеркнула министр. По ее словам, Никарагуа сотрудничает с "Росатомом" и направляет усилия на диагностику различных онкологических заболеваний. "Здесь речь идет об использовании радио-изотопов, что крайне важно для нас. Мы надеемся, что в среднесрочной перспективе у нас будет хороший ответ населения на этот метод лечения",- поделилась министр. Она также рассказала о планах открыть специализированную онкологическую больницу. "Она (больница) должна быть универсальной, в новом здании будет и диагностика и лечение: нужно сократить время от диагностики до лечения",- отметила Альварес. Никарагуанский министр также рассказала о планах строительства центра, "который нам позволит производить лекарства". "В содействии с РФ, с вашими научными достижениями, технологиями биомедицины, это позволит решить вопросы здравоохранения и распространить практики на другие латиноамериканские страны", - уверена она. "Для нас важен процесс сотрудничества с вами, он позволяет нам работать, мотивирует другие страны. Для нас Россия - братский народ, который помогает улучшить наше здравоохранение", - заключила министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html
https://ria.ru/20230615/mir-1878452768.html
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878231202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никарагуа, южная америка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2023, Россия, Никарагуа, Южная Америка, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Министр здравоохранения Никарагуа высоко оценила работу с Россией на ПМЭФ
Министр Никарагуа отметила важность сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения
С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Никарагуа Марта Вероника Рейес Альварес высоко оценила взаимодействие с Россией в области здоровья и выразила надежду на его эффективное продолжение.
Во время выступления на Петербургский международный экономический форуме она указала на углубление сотрудничества с Россией с 2016 года в области здравоохранения. "Для нашей небольшой страны это огромный прорыв, который дает нам возможность развивать нашу страну, обеспечивать право людей на медикаменты, дает возможность развивать здравоохранение, которое будет качественным и бесплатным", - указала министр.
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"Это связно с технологическим развитием медицины, биомедицины, которое улучшит качество предоставления услуг нашему населению. Мы продолжаем работать в рамках данного сотрудничества, мы работаем с институтом вакцины им Мечникова, у нас есть филиал в Никарагуа", - пояснила она.
"Для нас огромное удовольствие вместе разрабатывать вакцину против гриппа в нашей стране. Это позволит не только защитить наше население от данного заболевания, но и помогать центрально-американским братским странам, Южной Америке
, странам Карибского бассейна", - подчеркнула министр.
По ее словам, Никарагуа сотрудничает с "Росатомом
" и направляет усилия на диагностику различных онкологических заболеваний.
"Здесь речь идет об использовании радио-изотопов, что крайне важно для нас. Мы надеемся, что в среднесрочной перспективе у нас будет хороший ответ населения на этот метод лечения",- поделилась министр. Она также рассказала о планах открыть специализированную онкологическую больницу. "Она (больница) должна быть универсальной, в новом здании будет и диагностика и лечение: нужно сократить время от диагностики до лечения",- отметила Альварес.
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Никарагуанский министр также рассказала о планах строительства центра, "который нам позволит производить лекарства". "В содействии с РФ, с вашими научными достижениями, технологиями биомедицины, это позволит решить вопросы здравоохранения и распространить практики на другие латиноамериканские страны", - уверена она.
"Для нас важен процесс сотрудничества с вами, он позволяет нам работать, мотивирует другие страны. Для нас Россия - братский народ, который помогает улучшить наше здравоохранение", - заключила министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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