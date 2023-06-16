https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878583992.html

Министр здравоохранения Никарагуа высоко оценила работу с Россией на ПМЭФ

Министр здравоохранения Никарагуа высоко оценила работу с Россией на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Министр здравоохранения Никарагуа высоко оценила работу с Россией на ПМЭФ

Министр здравоохранения Никарагуа Марта Вероника Рейес Альварес высоко оценила взаимодействие с Россией в области здоровья и выразила надежду на его эффективное РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:14

2023-06-16T12:14

2023-06-16T12:14

пмэф-2023

россия

никарагуа

южная америка

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878245714_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_675e64fd24dbddeb26e26ee1ae1a16c6.jpg

С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Никарагуа Марта Вероника Рейес Альварес высоко оценила взаимодействие с Россией в области здоровья и выразила надежду на его эффективное продолжение. Во время выступления на Петербургский международный экономический форуме она указала на углубление сотрудничества с Россией с 2016 года в области здравоохранения. "Для нашей небольшой страны это огромный прорыв, который дает нам возможность развивать нашу страну, обеспечивать право людей на медикаменты, дает возможность развивать здравоохранение, которое будет качественным и бесплатным", - указала министр. "Это связно с технологическим развитием медицины, биомедицины, которое улучшит качество предоставления услуг нашему населению. Мы продолжаем работать в рамках данного сотрудничества, мы работаем с институтом вакцины им Мечникова, у нас есть филиал в Никарагуа", - пояснила она. "Для нас огромное удовольствие вместе разрабатывать вакцину против гриппа в нашей стране. Это позволит не только защитить наше население от данного заболевания, но и помогать центрально-американским братским странам, Южной Америке, странам Карибского бассейна", - подчеркнула министр. По ее словам, Никарагуа сотрудничает с "Росатомом" и направляет усилия на диагностику различных онкологических заболеваний. "Здесь речь идет об использовании радио-изотопов, что крайне важно для нас. Мы надеемся, что в среднесрочной перспективе у нас будет хороший ответ населения на этот метод лечения",- поделилась министр. Она также рассказала о планах открыть специализированную онкологическую больницу. "Она (больница) должна быть универсальной, в новом здании будет и диагностика и лечение: нужно сократить время от диагностики до лечения",- отметила Альварес. Никарагуанский министр также рассказала о планах строительства центра, "который нам позволит производить лекарства". "В содействии с РФ, с вашими научными достижениями, технологиями биомедицины, это позволит решить вопросы здравоохранения и распространить практики на другие латиноамериканские страны", - уверена она. "Для нас важен процесс сотрудничества с вами, он позволяет нам работать, мотивирует другие страны. Для нас Россия - братский народ, который помогает улучшить наше здравоохранение", - заключила министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html

https://ria.ru/20230615/mir-1878452768.html

https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878231202.html

россия

никарагуа

южная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, никарагуа, южная америка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"