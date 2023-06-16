https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html

Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому

Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому - РИА Новости, 16.06.2023

Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому

Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, автопром РФ пользуется большим спросом в Никарагуа, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:29

2023-06-16T11:29

2023-06-16T11:29

пмэф-2023

авто

экономика

никарагуа

россия

латинская америка

ульяновский автомобильный завод (уаз)

группа газ

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, автопром РФ пользуется большим спросом в Никарагуа, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскар Сальвадор Мохика Обрегон, "Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, модели обеспечивают прекрасное соотношение цены и качества. Стоит отметить, что российский автопром в Никарагуа пользуется большим спросом и являются привилегированным товаром. Грузовые и пассажирские автомобили демонстрируют высокие показатели безопасности, комфорта, используются в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и в сфере защиты национальной безопасности", - сказал Обрегон на полях ПМЭФ. Он добавил, что в странах Латинской Америки присутствуют компании "КамАЗ", "Lada", "УАЗ" и "ГАЗ". "Компании присутствуют в Боливии, Чили, Коста-Рике, Колумбии, Кубе, Эквадоре, Гаити, Гондурасе, Мексике, Никарагуа, Парагвае, Панаме, Перу и Венесуэле", - добавил министр. Обергон подчеркнул, что совсем скоро Никарагуа будет принимать 450 автобусов от компании "ГАЗ". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/mir-1878452768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

авто, экономика, никарагуа, россия, латинская америка, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, lada vesta