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Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому - РИА Новости, 16.06.2023
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11:29 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html
Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому
Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому - РИА Новости, 16.06.2023
Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому
Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, автопром РФ пользуется большим спросом в Никарагуа, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:29
2023-06-16T11:29
пмэф-2023
авто
экономика
никарагуа
россия
латинская америка
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, автопром РФ пользуется большим спросом в Никарагуа, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскар Сальвадор Мохика Обрегон, "Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, модели обеспечивают прекрасное соотношение цены и качества. Стоит отметить, что российский автопром в Никарагуа пользуется большим спросом и являются привилегированным товаром. Грузовые и пассажирские автомобили демонстрируют высокие показатели безопасности, комфорта, используются в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и в сфере защиты национальной безопасности", - сказал Обрегон на полях ПМЭФ. Он добавил, что в странах Латинской Америки присутствуют компании "КамАЗ", "Lada", "УАЗ" и "ГАЗ". "Компании присутствуют в Боливии, Чили, Коста-Рике, Колумбии, Кубе, Эквадоре, Гаити, Гондурасе, Мексике, Никарагуа, Парагвае, Панаме, Перу и Венесуэле", - добавил министр. Обергон подчеркнул, что совсем скоро Никарагуа будет принимать 450 автобусов от компании "ГАЗ". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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авто, экономика, никарагуа, россия, латинская америка, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, lada vesta
ПМЭФ-2023, Авто, Экономика, Никарагуа, Россия, Латинская Америка, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ, Lada Vesta
Власти Никарагуа заявили об интересе страны к российскому автопрому

Министр транспорта Никарагуа: российский автопром пользуется большим спросом в республике

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Cross
Автомобиль Lada Granta Cross - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Lada Granta Cross. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, автопром РФ пользуется большим спросом в Никарагуа, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскар Сальвадор Мохика Обрегон,
"Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, модели обеспечивают прекрасное соотношение цены и качества. Стоит отметить, что российский автопром в Никарагуа пользуется большим спросом и являются привилегированным товаром. Грузовые и пассажирские автомобили демонстрируют высокие показатели безопасности, комфорта, используются в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и в сфере защиты национальной безопасности", - сказал Обрегон на полях ПМЭФ.
Он добавил, что в странах Латинской Америки присутствуют компании "КамАЗ", "Lada", "УАЗ" и "ГАЗ".
"Компании присутствуют в Боливии, Чили, Коста-Рике, Колумбии, Кубе, Эквадоре, Гаити, Гондурасе, Мексике, Никарагуа, Парагвае, Панаме, Перу и Венесуэле", - добавил министр.
Обергон подчеркнул, что совсем скоро Никарагуа будет принимать 450 автобусов от компании "ГАЗ".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023АвтоЭкономикаНикарагуаРоссияЛатинская АмерикаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗLada Vesta
 
 
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