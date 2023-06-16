https://ria.ru/20230616/natspark-1878752142.html

Кенозерский нацпарк может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Кенозерский нацпарк может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 16.06.2023

Кенозерский нацпарк может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Кенозерский национальный парк с его удивительной природой и памятниками деревянного зодчества 16-17 веков претендует на то, чтобы стать объектом Всемирного... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:59

2023-06-16T17:59

2023-06-16T17:59

архангельская область

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

юнеско

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 июн – РИА Новости. Кенозерский национальный парк с его удивительной природой и памятниками деревянного зодчества 16-17 веков претендует на то, чтобы стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области со ссылкой на заявление губернатора Александра Цыбульского в интервью телеканалу "Известия" на ПМЭФ-2023. "Делегацию ЮНЕСКО ждут в Кенозерье уже этим летом. Кенозерский национальный парк является абсолютно уникальным местом, которому едва ли есть аналоги. Помимо удивительной природы, там сохранилось огромное количество памятников деревянного зодчества 16-17 веков", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона, заявка на включение Кенозерья в список Всемирного наследия ЮНЕСКО была подана в январе 2022 года. "И, несмотря на санкции, несколько месяцев назад мы получили ответ, что наша заявка отобрана и что она полностью соответствует всем требованиям. Летом большая делегация ЮНЕСКО собирается приехать в Кенозерский парк", - сообщил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Цыбульский отметил, что Кенозерье может сыграть важную роль в развитии туризма как объект культурного наследия, которых в мире насчитывается не так много, и каждый является магнитом для туристов. Однако и для самих территорий, где находятся такие объекты, статус добавляет ответственности. "Мы должны понимать, что территория в границах объекта культурного наследия требует очень внимательного и аккуратного отношения к себе. Мы должны здесь серьезным образом скорректировать отношение к территории и постараться передать ее нашим потомкам в том первозданном, а может быть, даже ещё в улучшенном и восстановленном виде", - сказал губернатор. Касаясь темы развития туризма в Архангельской области в целом, Цыбульский констатировал, что в последний год наблюдается существенный рост турпотока. Это, в свою очередь, требует улучшения и модернизации существующей туристической инфраструктуры. "Уже появляется значительное количество современных хороших объектов, но этого пока точно недостаточно. Сейчас у нас наблюдается большое число туристов, а бизнес начинает быстрее принимать инвестиционные решения и строить объекты туристической инфраструктуры – кафе, рестораны, гостиницы, гостевые дома. И это не только в Архангельске, но и в самых красивых уголках Архангельской области", - подчеркнул глава региона. Губернатор уточнил, что в регионе созданы ещё и очень хорошие возможности и инвестиционной режим для того, чтобы предприниматели вкладывались именно в туристическую сферу. Статус резидента Арктической зоны, например, дает большое количество льгот и налоговых преференций. Также есть перспектива стать резидентом территории опережающего развития. Кроме того, существует целый пакет мер поддержки для предпринимателей, которые работают в сфере гостеприимства, туризма и общественного питания.

https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html

https://ria.ru/20230615/arkhangelsk-1878381795.html

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архангельская область, архангельск, александр цыбульский, юнеско