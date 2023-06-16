СМИ: в НАТО хотят упростить процедуру вступления Украины в альянс
Politico: в НАТО все больше поддерживают идею упростить процедуру вступления для Украины
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Среди стран НАТО возрастает поддержка идеи упростить для Украины путь вступления в Североатлантический альянс, официальное предложение по этому вопросу может быть сделано на ближайшем саммите оборонного блока в июле 2023 года в Вильнюсе, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Внутри альянса возрастает поддержка упрощения пути Украины в члены НАТО, увеличивая вероятность того, что предложение станет официальным на главной встрече в следующем месяце", - говорится в публикации.
Отмечается, что президент США Джо Байден "открыт для отказа от требований плана действий для вступления Киева", как и ряд представителей европейских государств, которые поддерживают упрощение порядка присоединения Украины к НАТО.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам согласиться о том, что Украина может присоединиться к НАТО после войны без выполнения плана действий по членству, который представляет собой ряд военных и демократических реформ, которые страна-заявитель должна провести перед вступлением", - также говорится в сообщении.
В том случае, если план действий для вступления не будет применяться, Украина сможет быстрее получить статус союзника НАТО. Вместе с тем, данное решение не повлияет на сроки и не даст Киеву гарантий единогласного одобрения всеми членами альянса заявки на вступление.
"Если это то, чего Америка по-настоящему хочет, они обычно могут переступить через линию", - приводит издание комментарий представителя одной из стран НАТО об идее упростить процедуру присоединения.
Как указывает газета, данное предложение вызывает беспокойство среди нескольких участников альянса из-за опасений того, что оно может "еще больше разозлить Россию, потенциально привести к эскалации войны и сделать восстановление отношений с Москвой еще более трудным". Кроме того, сопротивление идее выражают Венгрия и Турция.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле.
Также генсек добавил, что НАТО должна уже сейчас "начать планировать, думать" об обеспечении безопасности Украины на период после окончания конфликта.