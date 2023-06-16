https://ria.ru/20230616/nato-1878794609.html

СМИ: в НАТО хотят упростить процедуру вступления Украины в альянс

СМИ: в НАТО хотят упростить процедуру вступления Украины в альянс - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: в НАТО хотят упростить процедуру вступления Украины в альянс

Среди стран НАТО возрастает поддержка идеи упростить для Украины путь вступления в Североатлантический альянс, официальное предложение по этому вопросу может... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:57

2023-06-16T20:57

2023-06-16T21:54

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Среди стран НАТО возрастает поддержка идеи упростить для Украины путь вступления в Североатлантический альянс, официальное предложение по этому вопросу может быть сделано на ближайшем саммите оборонного блока в июле 2023 года в Вильнюсе, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Внутри альянса возрастает поддержка упрощения пути Украины в члены НАТО, увеличивая вероятность того, что предложение станет официальным на главной встрече в следующем месяце", - говорится в публикации. Отмечается, что президент США Джо Байден "открыт для отказа от требований плана действий для вступления Киева", как и ряд представителей европейских государств, которые поддерживают упрощение порядка присоединения Украины к НАТО. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам согласиться о том, что Украина может присоединиться к НАТО после войны без выполнения плана действий по членству, который представляет собой ряд военных и демократических реформ, которые страна-заявитель должна провести перед вступлением", - также говорится в сообщении.В том случае, если план действий для вступления не будет применяться, Украина сможет быстрее получить статус союзника НАТО. Вместе с тем, данное решение не повлияет на сроки и не даст Киеву гарантий единогласного одобрения всеми членами альянса заявки на вступление. "Если это то, чего Америка по-настоящему хочет, они обычно могут переступить через линию", - приводит издание комментарий представителя одной из стран НАТО об идее упростить процедуру присоединения. Как указывает газета, данное предложение вызывает беспокойство среди нескольких участников альянса из-за опасений того, что оно может "еще больше разозлить Россию, потенциально привести к эскалации войны и сделать восстановление отношений с Москвой еще более трудным". Кроме того, сопротивление идее выражают Венгрия и Турция. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле. Также генсек добавил, что НАТО должна уже сейчас "начать планировать, думать" об обеспечении безопасности Украины на период после окончания конфликта.

https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html

https://ria.ru/20230616/konflikt-1878734691.html

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в мире, украина, вильнюс, сша, йенс столтенберг, джо байден, нато, владимир зеленский