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В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне - РИА Новости, 16.06.2023
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15:40 16.06.2023 (обновлено: 15:50 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/nato-1878682074.html
В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне
В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне - РИА Новости, 16.06.2023
В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне
Главы минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне, первых с конца "холодной войны", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:40
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне, первых с конца "холодной войны", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."На встрече министров обороны НАТО не удалось согласовать первые планы по обороне с конца "холодной войны", - говорится в сообщении агентства.
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нато, в мире
НАТО, В мире
В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне

В НАТО не смогли договориться о первых с конца холодной войны планах по обороне

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне, первых с конца "холодной войны", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"На встрече министров обороны НАТО не удалось согласовать первые планы по обороне с конца "холодной войны", - говорится в сообщении агентства.
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