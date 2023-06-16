https://ria.ru/20230616/nato-1878682074.html
В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне
В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне - РИА Новости, 16.06.2023
В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне
Главы минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне, первых с конца "холодной войны", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:40
2023-06-16T15:40
2023-06-16T15:50
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне, первых с конца "холодной войны", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."На встрече министров обороны НАТО не удалось согласовать первые планы по обороне с конца "холодной войны", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20230616/nato-1878581866.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире
В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне
В НАТО не смогли договориться о первых с конца холодной войны планах по обороне