https://ria.ru/20230616/nato-1878682074.html

В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне

В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне - РИА Новости, 16.06.2023

В НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне

Главы минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне, первых с конца "холодной войны", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:40

2023-06-16T15:40

2023-06-16T15:50

нато

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне, первых с конца "холодной войны", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."На встрече министров обороны НАТО не удалось согласовать первые планы по обороне с конца "холодной войны", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20230616/nato-1878581866.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нато, в мире