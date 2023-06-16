https://ria.ru/20230616/nato-1878581866.html

Медведев прокомментировал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Медведев прокомментировал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 16.06.2023

Медведев прокомментировал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, исключившего вступление Украины в НАТО лишь в разгар конфликта, заявил в РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:07

2023-06-16T12:07

2023-06-16T12:28

специальная военная операция на украине

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нато

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дмитрий медведев

йенс столтенберг

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, исключившего вступление Украины в НАТО лишь в разгар конфликта, заявил в своем телеграм-канале, что России не нужна Украина в составе НАТО в принципе, а значит, для нынешнего киевского режима конфликт будет перманентным.Ранее Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил утверждение о том, что двери в альянс для Киева остаются открытыми."Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде. Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится", - написал Медведев.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр, дмитрий медведев, йенс столтенберг, россия