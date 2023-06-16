https://ria.ru/20230616/nato-1878581866.html
Медведев прокомментировал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО
Медведев прокомментировал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 16.06.2023
Медведев прокомментировал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, исключившего вступление Украины в НАТО лишь в разгар конфликта, заявил в РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:07
2023-06-16T12:07
2023-06-16T12:28
специальная военная операция на украине
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нато
ситуация в днр и лнр
дмитрий медведев
йенс столтенберг
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, исключившего вступление Украины в НАТО лишь в разгар конфликта, заявил в своем телеграм-канале, что России не нужна Украина в составе НАТО в принципе, а значит, для нынешнего киевского режима конфликт будет перманентным.Ранее Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил утверждение о том, что двери в альянс для Киева остаются открытыми."Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде. Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится", - написал Медведев.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев прокомментировал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО
Медведев: для нацистской Украины, стремящейся в НАТО, конфликт будет перманентным