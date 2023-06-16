Рейтинг@Mail.ru
ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/nastuplenie-1878534044.html
ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов
ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 16.06.2023
ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов
Украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" глава запорожского... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:34
2023-06-16T09:34
россия
киев
украина
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877484606_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_5005e08c177c33aec7f97d81adceb5a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На Запорожском направлении украинские боевики активизировались южнее города Орехов. Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, за которым открывается оперативный степной простор, по которому можно выйти к Азовскому морю", - сказал Рогов. Кроме того, бои также продолжаются в районе Времевского выступала на стыке границ Запорожской области и ДНР, при этом основные резервы противник пока не задействовал. "Они пока не бросались в бой и не принимали участие в активных наступательных действиях. Враг накопил силы, но не бросает их пока вперед", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html
https://ria.ru/20230615/vodokhranilische-1878350573.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877484606_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_84c321e10d8a84bc5bfb69b2f709051e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Россия, Киев, Украина, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов

Рогов заявил об активизации наступления украинских боевиков южнее Орехова

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На Запорожском направлении украинские боевики активизировались южнее города Орехов. Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, за которым открывается оперативный степной простор, по которому можно выйти к Азовскому морю", - сказал Рогов.
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье
Вчера, 07:19
Кроме того, бои также продолжаются в районе Времевского выступала на стыке границ Запорожской области и ДНР, при этом основные резервы противник пока не задействовал.
"Они пока не бросались в бой и не принимали участие в активных наступательных действиях. Враг накопил силы, но не бросает их пока вперед", - подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Вид на Каховское водохранилище - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Каховское водохранилище фактически перестало существовать, сообщил Рогов
15 июня, 14:51
 
РоссияКиевУкраинаВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала