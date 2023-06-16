ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов
Рогов заявил об активизации наступления украинских боевиков южнее Орехова
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На Запорожском направлении украинские боевики активизировались южнее города Орехов. Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, за которым открывается оперативный степной простор, по которому можно выйти к Азовскому морю", - сказал Рогов.
Кроме того, бои также продолжаются в районе Времевского выступала на стыке границ Запорожской области и ДНР, при этом основные резервы противник пока не задействовал.
"Они пока не бросались в бой и не принимали участие в активных наступательных действиях. Враг накопил силы, но не бросает их пока вперед", - подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".