https://ria.ru/20230616/nastuplenie-1878534044.html

ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов

ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 16.06.2023

ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении, заявил Рогов

Украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" глава запорожского... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:34

2023-06-16T09:34

2023-06-16T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На Запорожском направлении украинские боевики активизировались южнее города Орехов. Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, за которым открывается оперативный степной простор, по которому можно выйти к Азовскому морю", - сказал Рогов. Кроме того, бои также продолжаются в районе Времевского выступала на стыке границ Запорожской области и ДНР, при этом основные резервы противник пока не задействовал. "Они пока не бросались в бой и не принимали участие в активных наступательных действиях. Враг накопил силы, но не бросает их пока вперед", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html

https://ria.ru/20230615/vodokhranilische-1878350573.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, украина, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато