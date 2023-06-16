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Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
09:10 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/nagruzka-1878528690.html
Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф
Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф - РИА Новости, 16.06.2023
Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф
Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:10
2023-06-16T09:10
пмэф-2023
экономика
герман греф
сбербанк россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Очевидно, что она (расходная часть бюджета - ред.) будет расти. Единственная такая степень свободы - это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Ранее в ходе выступления он отметил, что есть четыре важнейших приоритета правительства - это национальная безопасность, снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры, а также импортозамещение и технологическое развитие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Россия
Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф

Глава Сбербанка Греф: российский бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки с нового года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2023
Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«
"Очевидно, что она (расходная часть бюджета - ред.) будет расти. Единственная такая степень свободы - это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Ранее в ходе выступления он отметил, что есть четыре важнейших приоритета правительства - это национальная безопасность, снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры, а также импортозамещение и технологическое развитие.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ-2023
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15 июня, 11:23
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаГерман ГрефСбербанк РоссииРоссия
 
 
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