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Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф
Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф - РИА Новости, 16.06.2023
Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф
Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:10
2023-06-16T09:10
2023-06-16T09:10
пмэф-2023
экономика
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Очевидно, что она (расходная часть бюджета - ред.) будет расти. Единственная такая степень свободы - это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Ранее в ходе выступления он отметил, что есть четыре важнейших приоритета правительства - это национальная безопасность, снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры, а также импортозамещение и технологическое развитие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, герман греф, сбербанк россии, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Россия
Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф
Глава Сбербанка Греф: российский бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки с нового года