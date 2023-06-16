https://ria.ru/20230616/nagruzka-1878528690.html

Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф

Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф - РИА Новости, 16.06.2023

Российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года, заявил Греф

Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:10

2023-06-16T09:10

2023-06-16T09:10

пмэф-2023

экономика

герман греф

сбербанк россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878527193_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_89d0615e5b5f9a38cdeb0bf9d2d6726f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Очевидно, что она (расходная часть бюджета - ред.) будет расти. Единственная такая степень свободы - это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Ранее в ходе выступления он отметил, что есть четыре важнейших приоритета правительства - это национальная безопасность, снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры, а также импортозамещение и технологическое развитие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/nalogi-1878267030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, герман греф, сбербанк россии, россия