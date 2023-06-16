https://ria.ru/20230616/moskva-1878461740.html

Ефимов: число МСП в Москве за год выросло на 8,5%

Ефимов: число МСП в Москве за год выросло на 8,5% - РИА Новости, 16.06.2023

Ефимов: число МСП в Москве за год выросло на 8,5%

Малые и средние предприятия Москвы активно нанимают персонал: среднесписочная численность их работников выросла на 4,4% - почти до 2,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:05

2023-06-16T15:05

2023-06-16T15:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

пмэф 2023

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Малые и средние предприятия Москвы активно нанимают персонал: среднесписочная численность их работников выросла на 4,4% - почти до 2,2 миллиона человек, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные реестра субъектов МСП.В столице растет и само количество малых и средних компаний и ИП. На начало июня в реестре субъектов МСП их зарегистрировано 889,5 тысячи, рост по сравнению с прошлым годом составил 8,5%, отметил Ефимов."В частности, число юридических лиц – субъектов МСП за год увеличилось на 9,3% – до 489,3 тысячи. Число индивидуальных предпринимателей за этот же период выросло на 7,6%, до 400,2 тысячи", – добавил Ефимов.Более 93%, или 2,1 миллиона человек, заняты у юрлиц – субъектов МСП (рост за год за год 3,8%). У ИП работают почти 142 тысячи человек (рост 13,1%).По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, больше всего предприятий МСП занимаются торговлей – 282 тысячи (31,7%). На строительстве и операциях с недвижимостью - второй по популярности сфере деятельности - специализируются 188 тысяч субъектов МСП.

https://ria.ru/20230615/kontrakty-1878402050.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , пмэф 2023