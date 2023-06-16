https://ria.ru/20230616/moskva-1878461740.html
Ефимов: число МСП в Москве за год выросло на 8,5%
Ефимов: число МСП в Москве за год выросло на 8,5% - РИА Новости, 16.06.2023
Ефимов: число МСП в Москве за год выросло на 8,5%
Малые и средние предприятия Москвы активно нанимают персонал: среднесписочная численность их работников выросла на 4,4% - почти до 2,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:05
2023-06-16T15:05
2023-06-16T15:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
пмэф 2023
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Малые и средние предприятия Москвы активно нанимают персонал: среднесписочная численность их работников выросла на 4,4% - почти до 2,2 миллиона человек, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные реестра субъектов МСП.В столице растет и само количество малых и средних компаний и ИП. На начало июня в реестре субъектов МСП их зарегистрировано 889,5 тысячи, рост по сравнению с прошлым годом составил 8,5%, отметил Ефимов."В частности, число юридических лиц – субъектов МСП за год увеличилось на 9,3% – до 489,3 тысячи. Число индивидуальных предпринимателей за этот же период выросло на 7,6%, до 400,2 тысячи", – добавил Ефимов.Более 93%, или 2,1 миллиона человек, заняты у юрлиц – субъектов МСП (рост за год за год 3,8%). У ИП работают почти 142 тысячи человек (рост 13,1%).По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, больше всего предприятий МСП занимаются торговлей – 282 тысячи (31,7%). На строительстве и операциях с недвижимостью - второй по популярности сфере деятельности - специализируются 188 тысяч субъектов МСП.
https://ria.ru/20230615/kontrakty-1878402050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , пмэф 2023
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , ПМЭФ 2023
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Малые и средние предприятия Москвы активно нанимают персонал: среднесписочная численность их работников выросла на 4,4% - почти до 2,2 миллиона человек, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные реестра субъектов МСП.
В столице растет и само количество малых и средних компаний и ИП. На начало июня в реестре субъектов МСП их зарегистрировано 889,5 тысячи, рост по сравнению с прошлым годом составил 8,5%, отметил Ефимов.
Ефимов: количество офсетных контрактов в столице увеличилось до 12
"В частности, число юридических лиц – субъектов МСП за год увеличилось на 9,3% – до 489,3 тысячи. Число индивидуальных предпринимателей за этот же период выросло на 7,6%, до 400,2 тысячи", – добавил Ефимов.
Более 93%, или 2,1 миллиона человек, заняты у юрлиц – субъектов МСП (рост за год за год 3,8%). У ИП работают почти 142 тысячи человек (рост 13,1%).
По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, больше всего предприятий МСП занимаются торговлей – 282 тысячи (31,7%). На строительстве и операциях с недвижимостью - второй по популярности сфере деятельности - специализируются 188 тысяч субъектов МСП.