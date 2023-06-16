https://ria.ru/20230616/mobilizatsiya-1878608428.html

СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию

СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию

В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:08

2023-06-16T13:08

2023-06-16T16:48

специальная военная операция на украине

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ивано-франковск

ивано-франковская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов, пишет "Страна.ua"."Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус 13 июня подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок", — отмечается в публикации.Согласно предписанию, всем военнообязанным мужчинам, проживающим в Ивано-Франковской области, необходимо прибыть в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с даты опубликования приказа.Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить и передать транспортные средства и технику в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах во время мобилизации."За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане, уклоняющиеся от призыва, не являющиеся по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность", — приводит издание выдержки из документа.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230610/uklonisty-1877376892.html

https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ивано-франковск, ивано-франковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский