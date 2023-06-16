СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию
Страна.ua: в Ивано-Франковской области Украины объявили мобилизацию человеческих ресурсов
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов, пишет "Страна.ua".
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"Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус 13 июня подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок", — отмечается в публикации.
Согласно предписанию, всем военнообязанным мужчинам, проживающим в Ивано-Франковской области, необходимо прибыть в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с даты опубликования приказа.
Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить и передать транспортные средства и технику в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах во время мобилизации.
"За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане, уклоняющиеся от призыва, не являющиеся по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность", — приводит издание выдержки из документа.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.