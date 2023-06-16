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СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 16.06.2023 (обновлено: 16:48 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/mobilizatsiya-1878608428.html
СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию
СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию
В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:08
2023-06-16T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковск
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов, пишет "Страна.ua".&quot;Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус 13 июня подписал приказ &quot;О проведении всеобщей мобилизации&quot;. В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок&quot;, — отмечается в публикации.Согласно предписанию, всем военнообязанным мужчинам, проживающим в Ивано-Франковской области, необходимо прибыть в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с даты опубликования приказа.Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить и передать транспортные средства и технику в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах во время мобилизации."За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане, уклоняющиеся от призыва, не являющиеся по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность", — приводит издание выдержки из документа.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230610/uklonisty-1877376892.html
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в мире, украина, ивано-франковск, ивано-франковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский
СМИ: в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию

Страна.ua: в Ивано-Франковской области Украины объявили мобилизацию человеческих ресурсов

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов, пишет "Страна.ua".
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"Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус 13 июня подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок", — отмечается в публикации.

Согласно предписанию, всем военнообязанным мужчинам, проживающим в Ивано-Франковской области, необходимо прибыть в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с даты опубликования приказа.
Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить и передать транспортные средства и технику в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах во время мобилизации.
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"За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане, уклоняющиеся от призыва, не являющиеся по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность", — приводит издание выдержки из документа.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИвано-ФранковскИвано-Франковская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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