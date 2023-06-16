https://ria.ru/20230616/missiya-1878797045.html

Небензя прокомментировал действия миссии ООН в Мали

Небензя прокомментировал действия миссии ООН в Мали - РИА Новости, 16.06.2023

Небензя прокомментировал действия миссии ООН в Мали

Миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) не обладает полномочиями для решения одной из главных задач страны – борьбы с терроризмом, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:10

2023-06-16T21:10

2023-06-16T21:10

в мире

мали

россия

василий небензя

абдулай диоп

сергей лавров

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ООН, 16 июн – РИА Новости. Миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) не обладает полномочиями для решения одной из главных задач страны – борьбы с терроризмом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Мандат миссии истекает 30 июня. Глава МИД Мали Абдулай Диоп призвал без промедлений вывести МИНУСМА из страны. "В свете уже начавшегося в Совете безопасности обсуждения вопроса о продлении мандата МООНСМА хотели бы напомнить, что малийцы выражали неудовлетворение предложенными генсекретарем в стратегическом обзоре Миссии вариантами ее реконфигурации", - сказал Небензя. "Действительно, основная проблема состоит не в количестве миротворцев, а в выполняемых ими функциях. Одна из ключевых задач для правительства Мали – борьба с терроризмом, что не предусмотрено мандатом "голубых касок", - добавил он. По словам Небензи, фундаментальный элемент имеющегося мандата – защита гражданских лиц и оказание соответствующего содействия Мали. "Излишняя концентрация на внутриполитических аспектах и правозащитный крен в деятельности миротворцев наносит ущерб выполнению основных задач по поддержанию мира и безопасности в стране", - отметил постпред. "В контексте обсуждения возможных вариантов переформатирования мандата Миссии полагаем, что любые предложения по изменению модальностей работы Миссии должны базироваться на мнении принимающего государства", - заключил он. Работающая в Мали МИНУСМА учреждена резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН ранее осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20230302/oon-1855436799.html

https://ria.ru/20230228/mali-1854772119.html

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в мире, мали, россия, василий небензя, абдулай диоп, сергей лавров