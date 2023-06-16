https://ria.ru/20230616/missiya-1878784894.html

Мали попросила ООН вывести миссию из страны

Мали попросила ООН вывести миссию из страны - РИА Новости, 16.06.2023

Мали попросила ООН вывести миссию из страны

Правительство Мали просит ООН вывести Миссию организации по стабилизации в Мали (МИНУСМА), заявил на заседании Совбеза глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:13

2023-06-16T20:13

2023-06-16T20:13

в мире

мали

россия

абдулай диоп

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103904/42/1039044243_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_cec80cbe19008d2673da92df210b231c.jpg

ООН, 16 июн – РИА Новости. Правительство Мали просит ООН вывести Миссию организации по стабилизации в Мали (МИНУСМА), заявил на заседании Совбеза глава МИД Мали Абдулай Диоп. Мандат миссии истекает 30 июня. "У нас нет другого выбора, кроме как сделать объективные выводы о десятилетнем присутствии МИНУСМА, которая не смогла адекватно справиться с ситуацией в сфере безопасности в Мали", - сказал Диоп. "Правительство Мали просит к выводу МИНУСМА без отлагательств", - подчеркнул он, добавив, что правительство готово к сотрудничеству с ООН в этом отношении. Работающая в Мали МИНУСМА учреждена резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН ранее осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20230302/oon-1855436799.html

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мали, россия, абдулай диоп, сергей лавров