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Мали попросила ООН вывести миссию из страны
Мали попросила ООН вывести миссию из страны - РИА Новости, 16.06.2023
Мали попросила ООН вывести миссию из страны
Правительство Мали просит ООН вывести Миссию организации по стабилизации в Мали (МИНУСМА), заявил на заседании Совбеза глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:13
2023-06-16T20:13
2023-06-16T20:13
в мире
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абдулай диоп
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ООН, 16 июн – РИА Новости. Правительство Мали просит ООН вывести Миссию организации по стабилизации в Мали (МИНУСМА), заявил на заседании Совбеза глава МИД Мали Абдулай Диоп. Мандат миссии истекает 30 июня. "У нас нет другого выбора, кроме как сделать объективные выводы о десятилетнем присутствии МИНУСМА, которая не смогла адекватно справиться с ситуацией в сфере безопасности в Мали", - сказал Диоп. "Правительство Мали просит к выводу МИНУСМА без отлагательств", - подчеркнул он, добавив, что правительство готово к сотрудничеству с ООН в этом отношении. Работающая в Мали МИНУСМА учреждена резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН ранее осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
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в мире, мали, россия, абдулай диоп, сергей лавров
В мире, Мали, Россия, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
Мали попросила ООН вывести миссию из страны
Глава МИД Диоп: Мали попросила ООН вывести миссию из страны
ООН, 16 июн – РИА Новости. Правительство Мали просит ООН вывести Миссию организации по стабилизации в Мали (МИНУСМА), заявил на заседании Совбеза глава МИД Мали Абдулай Диоп.
Мандат миссии истекает 30 июня.
"У нас нет другого выбора, кроме как сделать объективные выводы о десятилетнем присутствии МИНУСМА, которая не смогла адекватно справиться с ситуацией в сфере безопасности в Мали", - сказал Диоп.
"Правительство Мали просит к выводу МИНУСМА без отлагательств", - подчеркнул он, добавив, что правительство готово к сотрудничеству с ООН в этом отношении.
Работающая в Мали МИНУСМА учреждена резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН ранее осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ
нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
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