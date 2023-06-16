https://ria.ru/20230616/mekhanizmy-1878682700.html

Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов

Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов - РИА Новости, 16.06.2023

Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов

Власти РФ вместе с зарубежными партнерами готовят новые механизмы трансграничных расчетов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:41

2023-06-16T15:41

2023-06-16T15:53

пмэф-2023

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти РФ вместе с зарубежными партнерами готовят новые механизмы трансграничных расчетов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23."Вместе с зарубежными партнерами готовим новые механизмы трансграничных расчетов", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, экономика