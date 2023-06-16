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Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:41 16.06.2023 (обновлено: 15:53 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/mekhanizmy-1878682700.html
Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов
Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов - РИА Новости, 16.06.2023
Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов
Власти РФ вместе с зарубежными партнерами готовят новые механизмы трансграничных расчетов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:41
2023-06-16T15:53
пмэф-2023
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти РФ вместе с зарубежными партнерами готовят новые механизмы трансграничных расчетов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23."Вместе с зарубежными партнерами готовим новые механизмы трансграничных расчетов", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Экономика
Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов

Президент Путин: российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов

© Fotolia / kkolosovДоллары, рубли и евро
Доллары, рубли и евро - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Fotolia / kkolosov
Доллары, рубли и евро. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти РФ вместе с зарубежными партнерами готовят новые механизмы трансграничных расчетов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23.
"Вместе с зарубежными партнерами готовим новые механизмы трансграничных расчетов", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Абрамченко: проект о расчетах за продовольствие в нацвалютах дорабатывается
14 июня, 10:14
 
ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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