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Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов
Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов - РИА Новости, 16.06.2023
Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов
Власти РФ вместе с зарубежными партнерами готовят новые механизмы трансграничных расчетов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:41
2023-06-16T15:41
2023-06-16T15:53
пмэф-2023
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти РФ вместе с зарубежными партнерами готовят новые механизмы трансграничных расчетов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23."Вместе с зарубежными партнерами готовим новые механизмы трансграничных расчетов", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Экономика
Российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов
Президент Путин: российские власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов