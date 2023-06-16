https://ria.ru/20230616/logisticheskiy_khab-1878620819.html

Иран заинтересован в создании логистического хаба в Самарской области

Иран заинтересован в создании логистического хаба в Самарской области - РИА Новости, 16.06.2023

Иран заинтересован в создании логистического хаба в Самарской области

Представители делегации Ирана на ПМЭФ-2023 выразили заинтересованность в сотрудничестве с Самарской областью в области создания логистических центров, способных РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:38

2023-06-16T13:38

2023-06-16T13:38

пмэф-2023

экономика

иран

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622852_0:127:3098:1870_1920x0_80_0_0_4f10515d309712add55aca16880216b9.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Представители делегации Ирана на ПМЭФ-2023 выразили заинтересованность в сотрудничестве с Самарской областью в области создания логистических центров, способных обрабатывать грузы, доставляющиеся как речным, так и воздушным путем, сообщает пресс-служба облправительства по итогам встреч губернатора Дмитрия Азарова на форуме.Губернатор Самарской области представил концепцию портово-логистического хаба в Самарской области на встрече с помощником президента РФ Игорем Левитиным с послом Ирана в России Джалали Каземом и министром транспорта и городского развития исламской республики Мехрдадом Базарпашем.Представители делегации Ирана высказали заинтересованность в сотрудничестве с Самарской областью по направлению логистических центров, способных обрабатывать большое количество грузов, - не только речных, но и воздушных. Стороны договорились о более подробной проработке проекта."Этот проект вызвал заинтересованность господина посла. Мы договорились, что будет создана совместная рабочая группа в составе представителей посольства Ирана и правительства Самарской области, где мы более подробно обсудим возможность реализации этого проекта и взаимовыгодное сотрудничество сторон", - приводятся в сообщении слова Азарова.Губернатор и посол обсудили также развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, участие иранского бизнеса в реализуемых в регионе проектах.Как отмечается в сообщении, создание в Самарской области портового хаба позволит сформировать новые транспортные коридоры и торговые маршруты, укрепить позиции региона как крупнейшего транспортного узла России.Руководитель Самарской области подчеркнул, что регион обладает тремя речными портами с необходимыми глубинами для работы судов "река-море"."Кроме того, разветвленная железнодорожная сеть и расположение железной дороги в непосредственной близости с портовыми территориями, три аэродрома, которые готовы работать как грузовые воздушные хабы. Также по территории региона проходит разветвленная автомобильная сеть, в том числе международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" и "Север - Юг", - добавил Азаров.Создание портово-логистического хаба в регионе также стало темой встречи губернатора области и председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова.FESCO (ПАО "Дальневосточное морское пароходство") — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний РФ, лидер контейнерных перевозок через Дальний Восток в страны Азии. Стороны подписали соглашение о взаимодействии, которое будет способствовать развитию портово-логистической инфраструктуры в Самарской области."Мы являемся частью большого проекта "Север – Юг", взяли на себя функцию создания, прежде всего, флота класса "река-море", и в этом плане мы понимаем, что сам по себе контейнерный флот, который далее будет оперировать по Волге и на Каспии, безусловно, будет не нужен без соответствующих терминальных мощностей на Волге, которые будут иметь возможность обрабатывать контейнерные грузы. Сегодня с Дмитрием Игоревичем мы обсудили возможность создания отдельной контейнерной площадки в порту Сызрани или в Тольятти. Наши коллеги в течение месяца выезжают на место, смотрят, какие есть возможности, потенциал. Думаю, мы сможем многое привнести в экономику Самарской области", - привели в пресс-службе слова Северилова.

https://ria.ru/20230615/soglashenie-1878329182.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230614/samarskaya-oblast-1878175505.html

https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html

иран

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, иран, самарская область