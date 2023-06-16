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Курс евро поднялся выше 92 рублей
Курс евро поднялся выше 92 рублей - РИА Новости, 16.06.2023
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:48
2023-06-16T18:48
2023-06-16T18:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки.К 18.47 мск курс евро повышается на 41 копейку, до 92 рублей ровно, максимально в ходе торгов курс европейской валюты подскакивал до 92,01 рубля.Курс юаня в это же время растет на 5 копеек, до 11,78 рубля, доллара - на 46 копеек, до 84,21 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля