https://ria.ru/20230616/kurs-1878767636.html

Курс евро поднялся выше 92 рублей

Курс евро поднялся выше 92 рублей - РИА Новости, 16.06.2023

Курс евро поднялся выше 92 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:48

2023-06-16T18:48

2023-06-16T18:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки.К 18.47 мск курс евро повышается на 41 копейку, до 92 рублей ровно, максимально в ходе торгов курс европейской валюты подскакивал до 92,01 рубля.Курс юаня в это же время растет на 5 копеек, до 11,78 рубля, доллара - на 46 копеек, до 84,21 рубля.

https://ria.ru/20230616/dedollarizatsiya-1878732098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа