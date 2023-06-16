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Курс евро поднялся выше 92 рублей - РИА Новости, 16.06.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:48 16.06.2023 (обновлено: 18:52 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kurs-1878767636.html
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Курс евро поднялся выше 92 рублей - РИА Новости, 16.06.2023
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:48
2023-06-16T18:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки.К 18.47 мск курс евро повышается на 41 копейку, до 92 рублей ровно, максимально в ходе торгов курс европейской валюты подскакивал до 92,01 рубля.Курс юаня в это же время растет на 5 копеек, до 11,78 рубля, доллара - на 46 копеек, до 84,21 рубля.
https://ria.ru/20230616/dedollarizatsiya-1878732098.html
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро поднялся выше 92 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Евро. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки.
К 18.47 мск курс евро повышается на 41 копейку, до 92 рублей ровно, максимально в ходе торгов курс европейской валюты подскакивал до 92,01 рубля.
Курс юаня в это же время растет на 5 копеек, до 11,78 рубля, доллара - на 46 копеек, до 84,21 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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