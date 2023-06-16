Косовская полиция задержала серба на севере края
Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала серба на севере края
© AP Photo / Dejan SimicevicСотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово
© AP Photo / Dejan Simicevic
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала четвертого серба за последнее время на севере края, сообщил в соцсетях "министр внутренних дел" края Джеляль Свечля.
В Косово и Метохии происходит новый виток напряжённости. Бойцы спецподразделения косовской полиции 13 июня задержали в северной части Косовска-Митровицы тренера по кикбоксингу Милуна Миленковича "Луне", который по версии Приштины является лидером преступной группы "Гражданская оборона" и устраивал насилие на протестах в конце мая и нападения на полицейских и контингент НАТО KFOR.
Тысячи жителей Северной Косовска-Митровицы вышли с флагами и транспарантами на мирное шествие в пятницу с требованием освободить Миленковича и двух задержанных при столкновениях 29 мая сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича.
"Один из лидеров группы, которая 29 мая напала на журналистов косовоалбанского СМИ "Калджо" в Лепосавичах задержан. Неманя Влашкович предстанет перед правосудием за нападение на наших журналистов", - написал "глава МВД" в соцсетях.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил ранее, что ЕС намерен ограничить финансирование самопровозглашенного Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации.
На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое полицейских самопровозглашенной республики Косово. Сербские власти заявили, что их задержали сотрудники антитеррористического подразделения САJ жандармерии в составе МВД.
Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призываю к освобождению полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит".
Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово.
Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики.