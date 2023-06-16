https://ria.ru/20230616/kosovo-1878800412.html

Косовская полиция задержала серба на севере края

Косовская полиция задержала серба на севере края - РИА Новости, 16.06.2023

Косовская полиция задержала серба на севере края

Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала четвертого серба за последнее время на севере края, сообщил в соцсетях "министр внутренних дел" края... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:33

2023-06-16T21:33

2023-06-16T21:39

в мире

косово

приштина

сербия

александр вучич

нато

гражданская оборона

альбин курти

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БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала четвертого серба за последнее время на севере края, сообщил в соцсетях "министр внутренних дел" края Джеляль Свечля. В Косово и Метохии происходит новый виток напряжённости. Бойцы спецподразделения косовской полиции 13 июня задержали в северной части Косовска-Митровицы тренера по кикбоксингу Милуна Миленковича "Луне", который по версии Приштины является лидером преступной группы "Гражданская оборона" и устраивал насилие на протестах в конце мая и нападения на полицейских и контингент НАТО KFOR. Тысячи жителей Северной Косовска-Митровицы вышли с флагами и транспарантами на мирное шествие в пятницу с требованием освободить Миленковича и двух задержанных при столкновениях 29 мая сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича. "Один из лидеров группы, которая 29 мая напала на журналистов косовоалбанского СМИ "Калджо" в Лепосавичах задержан. Неманя Влашкович предстанет перед правосудием за нападение на наших журналистов", - написал "глава МВД" в соцсетях. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил ранее, что ЕС намерен ограничить финансирование самопровозглашенного Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации. На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое полицейских самопровозглашенной республики Косово. Сербские власти заявили, что их задержали сотрудники антитеррористического подразделения САJ жандармерии в составе МВД. Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призываю к освобождению полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит". Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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приштина

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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, нато, гражданская оборона, альбин курти, евросоюз