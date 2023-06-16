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Косовская полиция задержала серба на севере края - РИА Новости, 16.06.2023
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21:33 16.06.2023 (обновлено: 21:39 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kosovo-1878800412.html
Косовская полиция задержала серба на севере края
Косовская полиция задержала серба на севере края - РИА Новости, 16.06.2023
Косовская полиция задержала серба на севере края
Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала четвертого серба за последнее время на севере края, сообщил в соцсетях "министр внутренних дел" края... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:33
2023-06-16T21:39
в мире
косово
приштина
сербия
александр вучич
нато
гражданская оборона
альбин курти
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БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала четвертого серба за последнее время на севере края, сообщил в соцсетях "министр внутренних дел" края Джеляль Свечля. В Косово и Метохии происходит новый виток напряжённости. Бойцы спецподразделения косовской полиции 13 июня задержали в северной части Косовска-Митровицы тренера по кикбоксингу Милуна Миленковича "Луне", который по версии Приштины является лидером преступной группы "Гражданская оборона" и устраивал насилие на протестах в конце мая и нападения на полицейских и контингент НАТО KFOR. Тысячи жителей Северной Косовска-Митровицы вышли с флагами и транспарантами на мирное шествие в пятницу с требованием освободить Миленковича и двух задержанных при столкновениях 29 мая сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича. "Один из лидеров группы, которая 29 мая напала на журналистов косовоалбанского СМИ "Калджо" в Лепосавичах задержан. Неманя Влашкович предстанет перед правосудием за нападение на наших журналистов", - написал "глава МВД" в соцсетях. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил ранее, что ЕС намерен ограничить финансирование самопровозглашенного Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации. На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое полицейских самопровозглашенной республики Косово. Сербские власти заявили, что их задержали сотрудники антитеррористического подразделения САJ жандармерии в составе МВД. Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призываю к освобождению полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит". Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, нато, гражданская оборона, альбин курти, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Александр Вучич, НАТО, Гражданская оборона, Альбин Курти, Евросоюз
Косовская полиция задержала серба на севере края

Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала серба на севере края

© AP Photo / Dejan SimicevicСотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала четвертого серба за последнее время на севере края, сообщил в соцсетях "министр внутренних дел" края Джеляль Свечля.
В Косово и Метохии происходит новый виток напряжённости. Бойцы спецподразделения косовской полиции 13 июня задержали в северной части Косовска-Митровицы тренера по кикбоксингу Милуна Миленковича "Луне", который по версии Приштины является лидером преступной группы "Гражданская оборона" и устраивал насилие на протестах в конце мая и нападения на полицейских и контингент НАТО KFOR.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
Тысячи жителей Северной Косовска-Митровицы вышли с флагами и транспарантами на мирное шествие в пятницу с требованием освободить Миленковича и двух задержанных при столкновениях 29 мая сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича.
"Один из лидеров группы, которая 29 мая напала на журналистов косовоалбанского СМИ "Калджо" в Лепосавичах задержан. Неманя Влашкович предстанет перед правосудием за нападение на наших журналистов", - написал "глава МВД" в соцсетях.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил ранее, что ЕС намерен ограничить финансирование самопровозглашенного Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации.
На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое полицейских самопровозглашенной республики Косово. Сербские власти заявили, что их задержали сотрудники антитеррористического подразделения САJ жандармерии в составе МВД.
Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призываю к освобождению полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит".
Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово.
Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
 
В миреКосовоПриштинаСербияАлександр ВучичНАТОГражданская оборонаАльбин КуртиЕвросоюз
 
 
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