https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878707548.html
ВСУ при контрнаступлении не имеют успехов, заявил Путин
ВСУ при контрнаступлении не имеют успехов, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
ВСУ при контрнаступлении не имеют успехов, заявил Путин
Украинские войска при контрнаступлении успехов не имеют, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:32
2023-06-16T16:32
2023-06-16T19:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
в мире
пмэф 2023
сергей шойгу
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска при контрнаступлении успехов не имеют, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.“Сейчас предпринимается очередная попытка (контрнаступления. — Прим. ред.) на так называемом Времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений, при поддержке пяти танков, на Запорожском направлении при поддержке двух танков, нескольких бронемашин <...> Самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений <...> Думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет”, — сказал он.По словам главы государства, ВСУ потеряли уже 186 танков и 418 бронемашин, и каждый день эти цифры растут.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, В мире, ПМЭФ 2023, Сергей Шойгу, Украина
ВСУ при контрнаступлении не имеют успехов, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии успехов у ВСУ при контрнаступлении