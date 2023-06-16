https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878505590.html
В США объяснили, почему Киев все же решился на контрнаступление
В США объяснили, почему Киев все же решился на контрнаступление - РИА Новости, 16.06.2023
В США объяснили, почему Киев все же решился на контрнаступление
Украина больше не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы, написали... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T05:42
2023-06-16T05:42
2023-06-16T09:21
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина больше не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы, написали обозреватели Washington Post Дэвид Стерн и Саманта Шмидт.Как отметили журналисты, киевские власти предупредили, что контрнаступление ВСУ повлечет за собой "большие человеческие жертвы и потери техники", но Украина вынуждена показать Западу возможность противостоять России."По их словам, начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы", — говорится в статье.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
https://ria.ru/20230616/taktika-1878496734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В США объяснили, почему Киев все же решился на контрнаступление
WP: Киев не мог отложить контрнаступление из-за желания добиться успехов до прихода зимы