https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878505590.html

В США объяснили, почему Киев все же решился на контрнаступление

В США объяснили, почему Киев все же решился на контрнаступление - РИА Новости, 16.06.2023

В США объяснили, почему Киев все же решился на контрнаступление

Украина больше не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы, написали... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T05:42

2023-06-16T05:42

2023-06-16T09:21

в мире

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина больше не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы, написали обозреватели Washington Post Дэвид Стерн и Саманта Шмидт.Как отметили журналисты, киевские власти предупредили, что контрнаступление ВСУ повлечет за собой "большие человеческие жертвы и потери техники", но Украина вынуждена показать Западу возможность противостоять России."По их словам, начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы", — говорится в статье.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.

https://ria.ru/20230616/taktika-1878496734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины