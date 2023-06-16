https://ria.ru/20230616/kontakty-1878751214.html
Ушаков рассказал о контактах России и США
Ушаков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 16.06.2023
Ушаков рассказал о контактах России и США
Контакты РФ и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:57
2023-06-16T17:57
2023-06-16T18:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Контакты РФ и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."Ну, какие-то контакты есть. И прямо скажу, они носят нерегулярный характер. Но они есть", - сказал он.На вопрос об уровне этих контактов, Ушаков ответил, что они "на уровне соответствующих представителей"."Ну, можно сказать, что дипломатический", - уточнил он.На вопрос, возможно ли потепление в российско-американских отношениях по окончании выборов в США, Ушаков ответил: "Я не знаю, до выборов еще далеко, наши выборы будут впереди еще".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума..
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сша, юрий ушаков, экономика, россия
США, ПМЭФ-2023, Юрий Ушаков, Экономика, Россия
Ушаков рассказал о контактах России и США
Ушаков: контакты России и США ведутся на дипуровне и носят нерегулярный характер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Контакты РФ и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ.
"Ну, какие-то контакты есть. И прямо скажу, они носят нерегулярный характер. Но они есть", - сказал он.
На вопрос об уровне этих контактов, Ушаков ответил, что они "на уровне соответствующих представителей".
"Ну, можно сказать, что дипломатический", - уточнил он.
На вопрос, возможно ли потепление в российско-американских отношениях по окончании выборов в США, Ушаков ответил: "Я не знаю, до выборов еще далеко, наши выборы будут впереди еще".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума..
США вместо контактов с Россией выбрали поставку оружия Киеву, заявил Путин