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Ушаков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 16.06.2023
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17:57 16.06.2023 (обновлено: 18:15 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kontakty-1878751214.html
Ушаков рассказал о контактах России и США
Ушаков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 16.06.2023
Ушаков рассказал о контактах России и США
Контакты РФ и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:57
2023-06-16T18:15
сша
пмэф-2023
юрий ушаков
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Контакты РФ и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."Ну, какие-то контакты есть. И прямо скажу, они носят нерегулярный характер. Но они есть", - сказал он.На вопрос об уровне этих контактов, Ушаков ответил, что они "на уровне соответствующих представителей"."Ну, можно сказать, что дипломатический", - уточнил он.На вопрос, возможно ли потепление в российско-американских отношениях по окончании выборов в США, Ушаков ответил: "Я не знаю, до выборов еще далеко, наши выборы будут впереди еще".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума..
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сша, юрий ушаков, экономика, россия
США, ПМЭФ-2023, Юрий Ушаков, Экономика, Россия
Ушаков рассказал о контактах России и США

Ушаков: контакты России и США ведутся на дипуровне и носят нерегулярный характер

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Контакты РФ и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ.
"Ну, какие-то контакты есть. И прямо скажу, они носят нерегулярный характер. Но они есть", - сказал он.
На вопрос об уровне этих контактов, Ушаков ответил, что они "на уровне соответствующих представителей".
"Ну, можно сказать, что дипломатический", - уточнил он.
На вопрос, возможно ли потепление в российско-американских отношениях по окончании выборов в США, Ушаков ответил: "Я не знаю, до выборов еще далеко, наши выборы будут впереди еще".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума..
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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ПМЭФ-2023СШАЮрий УшаковЭкономикаРоссия
 
 
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