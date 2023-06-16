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Премьер Египта заявил, что из-за ситуации на Украине страдают жители страны - РИА Новости, 16.06.2023
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21:39 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/konlikt-1878801169.html
Премьер Египта заявил, что из-за ситуации на Украине страдают жители страны
Премьер Египта заявил, что из-за ситуации на Украине страдают жители страны - РИА Новости, 16.06.2023
Премьер Египта заявил, что из-за ситуации на Украине страдают жители страны
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что урегулирование украинского конфликта отчасти необходимо потому, что от него страдают, в том числе и граждане... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:39
2023-06-16T21:39
в мире
украина
москва
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что урегулирование украинского конфликта отчасти необходимо потому, что от него страдают, в том числе и граждане его страны. "Мы хотели бы присоединиться к этим усилиям (африканских лидеров по урегулированию - ред.), чтобы положить конец этим страданиям, потому что они затрагивают жизнь не только украинцев, но и мирных жителей Египта", - заявил Мадбули на совместной пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров Владимира Зеленского с африканскими лидерами. Он отметил, что позиция Египта заключается в приверженности Уставу ООН и обеспечению прочного урегулирования конфликта мирными способами. Ранее ряд лидеров африканских стран выступили с инициативой по мирному урегулированию кризиса на Украине. В пятницу президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов посетили Киев, где провели встречу с Владимиром Зеленским. Далее лидеры государств планируют посетить Санкт-Петербург, где, как ожидается, у них состоится встреча с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878466751.html
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в мире, украина, москва, владимир зеленский
В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский
Премьер Египта заявил, что из-за ситуации на Украине страдают жители страны

Премьер Мадбули заявил, что из-за конфликта на Украине страдают и египтяне

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкУлица в Каире
Улица в Каире - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что урегулирование украинского конфликта отчасти необходимо потому, что от него страдают, в том числе и граждане его страны.
"Мы хотели бы присоединиться к этим усилиям (африканских лидеров по урегулированию - ред.), чтобы положить конец этим страданиям, потому что они затрагивают жизнь не только украинцев, но и мирных жителей Египта", - заявил Мадбули на совместной пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров Владимира Зеленского с африканскими лидерами.
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Он отметил, что позиция Египта заключается в приверженности Уставу ООН и обеспечению прочного урегулирования конфликта мирными способами.
Ранее ряд лидеров африканских стран выступили с инициативой по мирному урегулированию кризиса на Украине. В пятницу президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов посетили Киев, где провели встречу с Владимиром Зеленским. Далее лидеры государств планируют посетить Санкт-Петербург, где, как ожидается, у них состоится встреча с Путиным.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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