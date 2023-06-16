https://ria.ru/20230616/kissindzher-1878579717.html

Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России

Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России - РИА Новости, 16.06.2023

Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России

Отношения Европы и России должны основываться на консенсусе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:58

2023-06-16T11:58

2023-06-16T13:04

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сша

генри киссинджер

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отношения Европы и России должны основываться на консенсусе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg."Я хотел бы, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой должны строиться на согласии и своего рода консенсусе, и я верю, что этот конфликт, если он закончится должным образом, может сделать эту цель достижимой", — сказал он.При этом Киссинджер подчеркнул, что не следует доводить Россию до "обиженного бессилия", поскольку это может привести к новой напряженности.Бывший госсекретарь высказал также опасения по поводу того, что военное мышление возобладает в геополитических отношениях между государствам. По его мнению, это может превратить российско-украинский конфликт в глобальное противостояние и втянуть в него такие страны, как Китай.Киссинджер, которому недавно исполнилось сто лет, не раз высказывался о конфликте на Украине. В частности, по его мнению, одной из его причин стало стремление сделать Украину членом НАТО. Тем не менее он полагает, что ради безопасности альянс должен предложить Киеву членство, чтобы тот не мог принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.

https://ria.ru/20230527/nato-1874483038.html

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в мире, россия, европа, сша, генри киссинджер