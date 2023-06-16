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Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России - РИА Новости, 16.06.2023
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11:58 16.06.2023 (обновлено: 13:04 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kissindzher-1878579717.html
Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России
Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России - РИА Новости, 16.06.2023
Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России
Отношения Европы и России должны основываться на консенсусе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:58
2023-06-16T13:04
в мире
россия
европа
сша
генри киссинджер
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отношения Европы и России должны основываться на консенсусе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg."Я хотел бы, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой должны строиться на согласии и своего рода консенсусе, и я верю, что этот конфликт, если он закончится должным образом, может сделать эту цель достижимой", — сказал он.При этом Киссинджер подчеркнул, что не следует доводить Россию до "обиженного бессилия", поскольку это может привести к новой напряженности.Бывший госсекретарь высказал также опасения по поводу того, что военное мышление возобладает в геополитических отношениях между государствам. По его мнению, это может превратить российско-украинский конфликт в глобальное противостояние и втянуть в него такие страны, как Китай.Киссинджер, которому недавно исполнилось сто лет, не раз высказывался о конфликте на Украине. В частности, по его мнению, одной из его причин стало стремление сделать Украину членом НАТО. Тем не менее он полагает, что ради безопасности альянс должен предложить Киеву членство, чтобы тот не мог принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.
https://ria.ru/20230527/nato-1874483038.html
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в мире, россия, европа, сша, генри киссинджер
В мире, Россия, Европа, США, Генри Киссинджер
Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России

Генри Киссинджер: отношения России и Европы должны основываться на согласии и консенсусе

© AP Photo / Nick UtБывший государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Nick Ut
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отношения Европы и России должны основываться на консенсусе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg.
"Я хотел бы, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой должны строиться на согласии и своего рода консенсусе, и я верю, что этот конфликт, если он закончится должным образом, может сделать эту цель достижимой", — сказал он.
При этом Киссинджер подчеркнул, что не следует доводить Россию до "обиженного бессилия", поскольку это может привести к новой напряженности.
Бывший госсекретарь высказал также опасения по поводу того, что военное мышление возобладает в геополитических отношениях между государствам. По его мнению, это может превратить российско-украинский конфликт в глобальное противостояние и втянуть в него такие страны, как Китай.
Киссинджер, которому недавно исполнилось сто лет, не раз высказывался о конфликте на Украине. В частности, по его мнению, одной из его причин стало стремление сделать Украину членом НАТО. Тем не менее он полагает, что ради безопасности альянс должен предложить Киеву членство, чтобы тот не мог принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.
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