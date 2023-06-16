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Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ - РИА Новости, 16.06.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
16:44 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/investreyting-1878712644.html
Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ
Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ - РИА Новости, 16.06.2023
Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ
Тульская область, которая в 2022 году привлекла 200 миллиардов рублей инвестиции, заняла четвертное место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:44
2023-06-16T16:44
тульская область
алексей дюмин
агентство стратегических инициатив (аси)
пмэф 2023
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ТУЛА, 16 июн - РИА Новости. Тульская область, которая в 2022 году привлекла 200 миллиардов рублей инвестиции, заняла четвертное место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.В пятницу на XXVI Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата."Тульская область из года в год занимает лидирующие позиции рейтинга. В этом году регион занял четвертую позицию, разделив ее с Башкортостаном и Сахалинской областью", - сказал собеседник агентства.В номинации "Регуляторная среда" Тульская область заняла третье место. Это стало возможно благодаря качественной подготовке нормативной и законодательной базы для нужд бизнеса.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в прошлом году перед регионами стояла задача быть на постоянной связи с предприятиями, слышать их потребности и обеспечить реализацию инвестиционной стратегии на местах."Тульская область, как и большинство субъектов РФ, показала рост инвестиций. В 2022 году мы впервые перешагнули планку в 200 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Такого в истории региона не было. Главный вывод мы сделали – нет недостижимых целей. Мы видим, с каким трудом, но успешно перестраиваются логистические цепочки наших экспортеров, на высвобождающиеся ниши на внутреннем рынке приходят отечественные производители", - цитируют в пресс-службе слова главы региона.Он добавил, что задача властей – и дальше обеспечивать понятные правила игры, снижать административное давление и обеспечивать прохождение всех формальных процедур в ускоренном режиме.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875370739.html
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алексей дюмин, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф 2023
Тульская область, Алексей Дюмин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПМЭФ 2023

Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ
Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 16 июн - РИА Новости. Тульская область, которая в 2022 году привлекла 200 миллиардов рублей инвестиции, заняла четвертное место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В пятницу на XXVI Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению Промышленность Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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"Тульская область из года в год занимает лидирующие позиции рейтинга. В этом году регион занял четвертую позицию, разделив ее с Башкортостаном и Сахалинской областью", - сказал собеседник агентства.
В номинации "Регуляторная среда" Тульская область заняла третье место. Это стало возможно благодаря качественной подготовке нормативной и законодательной базы для нужд бизнеса.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в прошлом году перед регионами стояла задача быть на постоянной связи с предприятиями, слышать их потребности и обеспечить реализацию инвестиционной стратегии на местах.
"Тульская область, как и большинство субъектов РФ, показала рост инвестиций. В 2022 году мы впервые перешагнули планку в 200 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Такого в истории региона не было. Главный вывод мы сделали – нет недостижимых целей. Мы видим, с каким трудом, но успешно перестраиваются логистические цепочки наших экспортеров, на высвобождающиеся ниши на внутреннем рынке приходят отечественные производители", - цитируют в пресс-службе слова главы региона.
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Он добавил, что задача властей – и дальше обеспечивать понятные правила игры, снижать административное давление и обеспечивать прохождение всех формальных процедур в ускоренном режиме.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Тульская областьАлексей ДюминАгентство стратегических инициатив (АСИ)ПМЭФ 2023
 
 
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