https://ria.ru/20230616/investreyting-1878712644.html

Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ

Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ - РИА Новости, 16.06.2023

Тульская область заняла 4 место инвестрейтинга регионов РФ

Тульская область, которая в 2022 году привлекла 200 миллиардов рублей инвестиции, заняла четвертное место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:44

2023-06-16T16:44

2023-06-16T16:44

тульская область

алексей дюмин

агентство стратегических инициатив (аси)

пмэф 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878702908_0:89:950:623_1920x0_80_0_0_ffdaecefc59a2e92d336714d222d8a00.jpg

ТУЛА, 16 июн - РИА Новости. Тульская область, которая в 2022 году привлекла 200 миллиардов рублей инвестиции, заняла четвертное место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.В пятницу на XXVI Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата."Тульская область из года в год занимает лидирующие позиции рейтинга. В этом году регион занял четвертую позицию, разделив ее с Башкортостаном и Сахалинской областью", - сказал собеседник агентства.В номинации "Регуляторная среда" Тульская область заняла третье место. Это стало возможно благодаря качественной подготовке нормативной и законодательной базы для нужд бизнеса.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в прошлом году перед регионами стояла задача быть на постоянной связи с предприятиями, слышать их потребности и обеспечить реализацию инвестиционной стратегии на местах."Тульская область, как и большинство субъектов РФ, показала рост инвестиций. В 2022 году мы впервые перешагнули планку в 200 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Такого в истории региона не было. Главный вывод мы сделали – нет недостижимых целей. Мы видим, с каким трудом, но успешно перестраиваются логистические цепочки наших экспортеров, на высвобождающиеся ниши на внутреннем рынке приходят отечественные производители", - цитируют в пресс-службе слова главы региона.Он добавил, что задача властей – и дальше обеспечивать понятные правила игры, снижать административное давление и обеспечивать прохождение всех формальных процедур в ускоренном режиме.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875370739.html

https://ria.ru/20230228/agrarii-1854935947.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф 2023