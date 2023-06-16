https://ria.ru/20230616/investory-1878636425.html

Шапша: Калужская область сумела удержать иностранных инвесторов

Шапша: Калужская область сумела удержать иностранных инвесторов - РИА Новости, 16.06.2023

Шапша: Калужская область сумела удержать иностранных инвесторов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в 2022 году, когда иностранные компании стали массово покидать Россию, он и его команда лично... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:29

2023-06-16T14:29

2023-06-16T14:29

калужская область

владислав шапша

андрей белоусов

пмэф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в 2022 году, когда иностранные компании стали массово покидать Россию, он и его команда лично работали с каждым иностранным инвестором в регионе, благодаря чему они продолжили работать и развиваться в Калужской области. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в пятницу на презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, прошедшей в рамках ПМЭФ, отметил Калужскую область как "пример и эталон по очень многим направлениям взаимодействия с бизнесом". По его словам, калужский бизнес, оценивая работу губернатора с инвестором, поставил оценку 4,8. "Это очень высокая оценка на самом деле. Она примерно в полтора раза выше, чем средняя оценка по стране. То же самое могу сказать по поддержке экспорта. Калужская область также является одним из лидеров наилучших практик по поддержке экспорта, входит в пятерку лидеров по рейтингу Российского экспортного центра", - сказал Белоусов. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе презентации подчеркнул, что такая высокая оценка достигается благодаря планомерной работе власти с бизнесом. "Не секрет, что прошедший год для Калужской области был годом огромного вызова. На протяжении почти 20 лет успешная модель развития строилась в партнерстве с европейскими компаниями. И риск, который возник в этой ситуации, был максимальный, наверное, у нас", - сказал Шапша в своем выступлении. "И весь этот год с каждым инвестором, который пришел в регион, работал я лично, наша экономическая команда. С каждым человеком, с каждым руководителем. И ни один инвестор – иностранный инвестор, европейский инвестор (кроме, пожалуй, автопрома, который приостановил свою деятельность) - ни один не ушел. Более того, развиваются, открывают новые линии, строят новые производства", - подчеркнул губернатор. Он поблагодарил команду экономического блока Калужской области, людей, которые, по его словам, "и днем, и ночью, весь год без остановки работали на то, чтобы сохранить и развивать наш регион". Шапша рассказал, что правительству Калужской области пришлось провести огромную работу с экспортерами, которым нужно было находить новых партнеров, новые цепочки доставок, новые рынки. В этом, подчеркнул Шапша, большую помощь оказал Российский экспортный центр. "Вчера, я знаю, были переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом Алжира. А в марте месяце наша бизнес-миссия уже поехала в Алжир и нашла первых партнеров, первые контракты подписаны, и мы начинаем экспортировать в эту страну нашу продукцию, в том числе медицинского назначения, которая производится в Калужской области", - рассказал губернатор. Также, подчеркнул губернатор, за год пришлось провести большую работу, чтобы пересмотреть региональный инвестиционный портфель. Год назад в нем было 250 проектов, на сегодня эта цифра пополнилась 34 новыми – в их числе предприятия Китая, Индии, ОАЭ. В своем телеграм-канале Шапша после презентации инвестрейтинга подчеркнул, что "на фоне давления, бесконечных санкций Калужская область в Национальном инвестрейтинге ничего не потеряла, а укрепилась на седьмом месте". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, андрей белоусов, пмэф, пмэф 2023