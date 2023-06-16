Самарская область на ПМЭФ привлекла инвестиции на сто миллиардов рублей
Азаров: по итогам ПМЭФ-2023 Самарская область привлекла сто миллиардов рублей инвестиций
© пресс-служба правительства Самарской областиАзаров: по итогам ПМЭФ-2023 нам удалось привлечь 100 млрд рублей инвестиций
© пресс-служба правительства Самарской области
Азаров: по итогам ПМЭФ-2023 нам удалось привлечь 100 млрд рублей инвестиций
САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Работа делегации Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым на ПМЭФ-2023 принесла более ста миллиардов рублей инвестиций, заключенные соглашения позволят создать в регионе более 5,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба облправительства.
Целый ряд соглашений предполагает создание в регионе новых производств. Так, уже в декабре этого года компания "Транспорт будущего" планирует наладить выпуск беспилотных авиационных систем, инвестиции в проект составят более 20 миллиардов рублей, что позволит создать более тысячи рабочих мест. Кроме того, около 4 миллиардов рублей инвестиций и новые рабочие места принесет области строительство ООО "Газпром СПГ технологии" комплекса по сжижению природного газа в в Сызранском районе, его запуск планируется к концу 2026 года. Более двух миллиардов рублей и 1500 рабочих мест даст строительство распределительного центра группы компаний "Х5".
© пресс-служба правительства Самарской областиАзаров: по итогам ПМЭФ-2023 нам удалось привлечь 100 млрд рублей инвестиций
© пресс-служба правительства Самарской области
Азаров: по итогам ПМЭФ-2023 нам удалось привлечь 100 млрд рублей инвестиций
Несколько соглашений, подписанных на форуме, касаются пищевой отрасли. В частности, на площадке ОЭЗ "Тольятти" будет построен завод "Тольяттинского комбината пищевых продуктов" по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур. Инвестиции в производство на 1265 рабочих мест составят свыше 13,6 миллиарда рублей. Также в ОЭЗ "Тольятти" российский производитель диетических продуктов "Фитнес Фуд" создаст предприятие мощностью 400 тонн продукции в месяц.
Подводя итоги форума, Азаров отметил, что все подписанные соглашения – это прямые инвестиции в экономику Самарской области, которые направлены на повышения уровня благополучия жителей.
"Направления самые разные, в том числе инновационные технологии, имея ввиду, например, создание целого кластера и производства беспилотников в Самарской области. Отмечу также крупное соглашение в сфере создания тепличного хозяйства, объем инвестиций превышает 20 миллиардов рублей. Рассчитываем, что такое предприятие появится в Красноармейском районе Самарской области. Конечно, это вопросы переработки сельхозпродукции. На сумму 13,5 миллиарда рублей в этой сфере подписаны инвестиционные соглашения. Проект по улучшению инфраструктуры, обеспечения надежного теплоснабжения нашего региона, проект в сфере развития туристических возможностей, создание новых отелей в нашем регионе. Все это вместе составило тот объем инвестиций, который мы отфиксировали по итогам форума", - привели в пресс-службе слова Азарова.
© пресс-служба правительства Самарской областиАзаров: по итогам ПМЭФ-2023 нам удалось привлечь 100 млрд рублей инвестиций
© пресс-служба правительства Самарской области
Азаров: по итогам ПМЭФ-2023 нам удалось привлечь 100 млрд рублей инвестиций