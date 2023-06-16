https://ria.ru/20230616/investitsii-1878476251.html

Ефимов: промышленники Москвы увеличили инвестиции в развитие в 1,7 раза

Ефимов: промышленники Москвы увеличили инвестиции в развитие в 1,7 раза - РИА Новости, 16.06.2023

Ефимов: промышленники Москвы увеличили инвестиции в развитие в 1,7 раза

По итогам 2022 года московская промышленность инвестировала в свое развитие 396,5 миллиарда рублей, что в номинальном исчислении на 73,6% больше показателя 2018 РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:10

2023-06-16T10:10

2023-06-16T13:04

пмэф-2023

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По итогам 2022 года московская промышленность инвестировала в свое развитие 396,5 миллиарда рублей, что в номинальном исчислении на 73,6% больше показателя 2018 года, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего за 5 лет объемы инвестиций превысили полтора триллиона рублей."Благодаря инвестициям промышленные компании начали активнее заниматься собственным развитием. Это поспособствовало нивелированию негативных последствий от введения санкций, появлению новых предприятий и созданию рабочих мест", – сказал Ефимов.Росту вложений в промышленность помогают стимулирующие меры правительства Москвы. Среди них - передача инвесторам в аренду земли по ставке один рубль в год для развития или создания промобъектов в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или инвестиционного приоритетного проекта.Налоговые, арендные и другие преференции позволяют снизить налоговую нагрузку до 25% в зависимости от присваиваемого производителю статуса, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20230615/kontrakty-1878402050.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , москва