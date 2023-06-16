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Ефимов: промышленники Москвы увеличили инвестиции в развитие в 1,7 раза - РИА Новости, 16.06.2023
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10:10 16.06.2023 (обновлено: 13:04 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/investitsii-1878476251.html
Ефимов: промышленники Москвы увеличили инвестиции в развитие в 1,7 раза
Ефимов: промышленники Москвы увеличили инвестиции в развитие в 1,7 раза - РИА Новости, 16.06.2023
Ефимов: промышленники Москвы увеличили инвестиции в развитие в 1,7 раза
По итогам 2022 года московская промышленность инвестировала в свое развитие 396,5 миллиарда рублей, что в номинальном исчислении на 73,6% больше показателя 2018 РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:10
2023-06-16T13:04
пмэф-2023
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По итогам 2022 года московская промышленность инвестировала в свое развитие 396,5 миллиарда рублей, что в номинальном исчислении на 73,6% больше показателя 2018 года, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего за 5 лет объемы инвестиций превысили полтора триллиона рублей."Благодаря инвестициям промышленные компании начали активнее заниматься собственным развитием. Это поспособствовало нивелированию негативных последствий от введения санкций, появлению новых предприятий и созданию рабочих мест", – сказал Ефимов.Росту вложений в промышленность помогают стимулирующие меры правительства Москвы. Среди них - передача инвесторам в аренду земли по ставке один рубль в год для развития или создания промобъектов в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или инвестиционного приоритетного проекта.Налоговые, арендные и другие преференции позволяют снизить налоговую нагрузку до 25% в зависимости от присваиваемого производителю статуса, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
ПМЭФ-2023, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: промышленники Москвы увеличили инвестиции в развитие в 1,7 раза

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По итогам 2022 года московская промышленность инвестировала в свое развитие 396,5 миллиарда рублей, что в номинальном исчислении на 73,6% больше показателя 2018 года, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего за 5 лет объемы инвестиций превысили полтора триллиона рублей.
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"Благодаря инвестициям промышленные компании начали активнее заниматься собственным развитием. Это поспособствовало нивелированию негативных последствий от введения санкций, появлению новых предприятий и созданию рабочих мест", – сказал Ефимов.
Росту вложений в промышленность помогают стимулирующие меры правительства Москвы. Среди них - передача инвесторам в аренду земли по ставке один рубль в год для развития или создания промобъектов в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или инвестиционного приоритетного проекта.
Налоговые, арендные и другие преференции позволяют снизить налоговую нагрузку до 25% в зависимости от присваиваемого производителю статуса, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
 
ПМЭФ-2023Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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