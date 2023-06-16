https://ria.ru/20230616/inoagenty-1878799659.html

Минюст включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского*

Минюст включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского* - РИА Новости, 16.06.2023

Минюст включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского*

Министерство юстиции России включило режиссера Виталия Манского* и псковского политика Льва Шлосберга* в реестр иностранных агентов, в перечень включены еще три РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:27

2023-06-16T21:27

2023-06-16T23:06

россия

виталий манский

лев шлосберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781243407_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bc0da40eac7ddb0dab1cd9f87987fb5b.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило режиссера Виталия Манского* и псковского политика Льва Шлосберга* в реестр иностранных агентов, в перечень включены еще три человека и две организации, сообщается на сайте ведомства. "Шестнадцатого июня 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.В. Алексашенко*, В.В. Манский*, Ю.Б. Парамонова*, С.В. Прокопьева*, Л.М. Шлосберг*, информационный портал "Весьма**", а также фонд "Свободная Якутия**", - сообщает ведомство.По данным Минюста, Манский* также выступал против специальной военной операции, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан РФ и отождествлял РФ с нацистской Германией. Псковский политик Лев Шлосберг* также выступал против СВО.Экономист Сергей Алексашенко*, в частности, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также он "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ". Проживает за пределами РФ, добавляет министерство.Парамонова* и Прокопьева* выступали против проведения спецоперации. Парамонова также распространяла информацию, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Информационный портал "Весьма"** распространял фейки о вооруженных силах России. Фонд "Свободная Якутия"** выступал "с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230615/proverka-1878260734.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виталий манский, лев шлосберг