https://ria.ru/20230616/infrastruktura-1878675687.html

Путин поручил расширить вложения средств в крупные инфраструктурные проекты

Путин поручил расширить вложения средств в крупные инфраструктурные проекты - РИА Новости, 16.06.2023

Путин поручил расширить вложения средств в крупные инфраструктурные проекты

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поручил кабмину и ЦБ представить предложения по расширению вложения средств в крупные инфраструктурные проекты. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:32

2023-06-16T15:32

2023-06-16T18:56

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поручил кабмину и ЦБ представить предложения по расширению вложения средств в крупные инфраструктурные проекты."Я прошу правительство и Банк России представить конкретные предложения, как за счет средств, поступающих в нашу страну от высокого экспорта, стимулировать инвестиции, расширить вложения средств в крупные, системно значимые проекты в инфраструктуре, логистике, в территориальном развитии - проекты, которые позволят нарастить возможности отечественного бизнеса по самому широкому спектру, повысить его конкурентоспособность в том числе на глобальных рынках", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230601/baykal-1875566162.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)