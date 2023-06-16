https://ria.ru/20230616/infrastruktura-1878675687.html
Путин поручил расширить вложения средств в крупные инфраструктурные проекты
Путин поручил расширить вложения средств в крупные инфраструктурные проекты - РИА Новости, 16.06.2023
Путин поручил расширить вложения средств в крупные инфраструктурные проекты
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поручил кабмину и ЦБ представить предложения по расширению вложения средств в крупные инфраструктурные проекты. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:32
2023-06-16T15:32
2023-06-16T18:56
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поручил кабмину и ЦБ представить предложения по расширению вложения средств в крупные инфраструктурные проекты."Я прошу правительство и Банк России представить конкретные предложения, как за счет средств, поступающих в нашу страну от высокого экспорта, стимулировать инвестиции, расширить вложения средств в крупные, системно значимые проекты в инфраструктуре, логистике, в территориальном развитии - проекты, которые позволят нарастить возможности отечественного бизнеса по самому широкому спектру, повысить его конкурентоспособность в том числе на глобальных рынках", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230601/baykal-1875566162.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил расширить вложения средств в крупные инфраструктурные проекты
Путин поручил правительству и ЦБ расширить вложения в крупные инфраструктурные проекты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поручил кабмину и ЦБ представить предложения по расширению вложения средств в крупные инфраструктурные проекты.
"Я прошу правительство и Банк России представить конкретные предложения, как за счет средств, поступающих в нашу страну от высокого экспорта, стимулировать инвестиции, расширить вложения средств в крупные, системно значимые проекты в инфраструктуре, логистике, в территориальном развитии - проекты, которые позволят нарастить возможности отечественного бизнеса по самому широкому спектру, повысить его конкурентоспособность в том числе на глобальных рынках", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
На берегу Байкала начали строить огромный круглогодичный туркомплекс