https://ria.ru/20230616/gosuslugi-1878800601.html

Шадаев: портал "Госуслуги" должен стать формой с одной поисковой строкой

Шадаев: портал "Госуслуги" должен стать формой с одной поисковой строкой - РИА Новости, 16.06.2023

Шадаев: портал "Госуслуги" должен стать формой с одной поисковой строкой

Портал "Госуслуги" должен стать некой формой с одной поисковой строкой или с одним интерфейсом для упрощения взаимодействия с сервисом, заявил Шадаев в ходе... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:34

2023-06-16T21:34

2023-06-16T21:34

общество

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Портал "Госуслуги" должен стать некой формой с одной поисковой строкой или с одним интерфейсом для упрощения взаимодействия с сервисом, заявил Шадаев в ходе выступления на ПМЭФ. "Взаимодействие с государством должно идти в понятном для человека интерфейсе: когда он может на свои вопросы получать простые ответы, не разбираясь в сложных регламентах. Так мы сможем провести гражданина через всю цепочку получения услуги", - считает Шадаев, слова которого приводятся в сообщении Минцифры."Портал госуслуг должен стать некой формой с одной поисковой строкой или с одним интерфейсом", - заключил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230531/gosuslugi-1875293552.html

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общество, технологии