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Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц - РИА Новости, 16.06.2023
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15:49 16.06.2023
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Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц
Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц - РИА Новости, 16.06.2023
Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил в ближайшие два года... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:49
2023-06-16T15:49
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц. "Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на поддержку строительства модульных гостиниц", - сказал Путин. По его словам, это позволит реализовать еще 470 подобного рода проектов. "Больше людей смогут ближе познакомиться с природой, историческим и культурным наследием нашей страны", - добавил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, новости - туризм
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц

Путин предложил выделить 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц.
«
"Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на поддержку строительства модульных гостиниц", - сказал Путин.
По его словам, это позволит реализовать еще 470 подобного рода проектов.
"Больше людей смогут ближе познакомиться с природой, историческим и культурным наследием нашей страны", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир ПутинНовости - Туризм
 
 
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