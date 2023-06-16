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Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц

Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц - РИА Новости, 16.06.2023

Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил в ближайшие два года... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:49

2023-06-16T15:49

2023-06-16T15:49

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц. "Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на поддержку строительства модульных гостиниц", - сказал Путин. По его словам, это позволит реализовать еще 470 подобного рода проектов. "Больше людей смогут ближе познакомиться с природой, историческим и культурным наследием нашей страны", - добавил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, новости - туризм