https://ria.ru/20230616/finansy-1878658519.html

Путин назвал государственные финансы России сбалансированными

Путин назвал государственные финансы России сбалансированными - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал государственные финансы России сбалансированными

Государственные финансы РФ на сегодняшний день в целом являются сбалансированными, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:12

2023-06-16T15:12

2023-06-16T15:22

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_c77c914299c6078d2b564f9921b30e05.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Государственные финансы РФ на сегодняшний день в целом являются сбалансированными, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Отмечу, что сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин