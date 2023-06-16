https://ria.ru/20230616/finansy-1878658519.html
Путин назвал государственные финансы России сбалансированными
Путин назвал государственные финансы России сбалансированными - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал государственные финансы России сбалансированными
Государственные финансы РФ на сегодняшний день в целом являются сбалансированными, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:12
2023-06-16T15:12
2023-06-16T15:22
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Государственные финансы РФ на сегодняшний день в целом являются сбалансированными, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Отмечу, что сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал государственные финансы России сбалансированными
Путин: сегодня государственные финансы России в целом сбалансированы