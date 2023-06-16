https://ria.ru/20230616/farmklaster-1878736948.html
Малков: фармкластер в Рязанской области развивается ускоренными темпами
Малков: фармкластер в Рязанской области развивается ускоренными темпами - РИА Новости, 16.06.2023
Малков: фармкластер в Рязанской области развивается ускоренными темпами
Фармацевтический кластер в Рязанской области развивается ускоренными темпами, за прошлой год производство входящих в него предприятий выросло в два раза, сказал РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:26
2023-06-16T17:26
2023-06-16T17:26
рязанская область
павел малков
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Фармацевтический кластер в Рязанской области развивается ускоренными темпами, за прошлой год производство входящих в него предприятий выросло в два раза, сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума."В прошлом году производство (предприятий - ред.) фармкластера выросло практически вдвое. И развитие продолжается ускоренными темпами", - сообщил Малков.По его словам, медицинский кластер создан в регионе два года назад. Сейчас в него входит 13 предприятий-производителей и три образовательных организации."У нас еще много инвесторов в этой сфере, то есть кластер точно будет расширяться. Мы считаем, что это одна из специализаций нашего региона, которой нужно серьезно заниматься", - подчеркнул Малков.Он отметил, что сейчас в регионе реализуется два специальных инвестконтракта федерального масштаба, связанных с производством препаратов плазмы крови и препаратов для лечения и диагностики в онкологии. "На полях форума уже прошло несколько переговоров со всеми потенциальными партнерами и контрагентами, все, кто задействован в этом большом проекте. И сейчас уже можно с уверенностью сказать, что он развивается, идет полным ходом", - добавил губернатор.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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павел малков, пмэф 2023
Рязанская область, Павел Малков, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Фармацевтический кластер в Рязанской области развивается ускоренными темпами, за прошлой год производство входящих в него предприятий выросло в два раза, сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
"В прошлом году производство (предприятий - ред.) фармкластера выросло практически вдвое. И развитие продолжается ускоренными темпами", - сообщил Малков.
В Рязанской области откроется флагманская школа
По его словам, медицинский кластер создан в регионе два года назад. Сейчас в него входит 13 предприятий-производителей и три образовательных организации.
"У нас еще много инвесторов в этой сфере, то есть кластер точно будет расширяться. Мы считаем, что это одна из специализаций нашего региона, которой нужно серьезно заниматься", - подчеркнул Малков
.
Он отметил, что сейчас в регионе реализуется два специальных инвестконтракта федерального масштаба, связанных с производством препаратов плазмы крови и препаратов для лечения и диагностики в онкологии. "На полях форума уже прошло несколько переговоров со всеми потенциальными партнерами и контрагентами, все, кто задействован в этом большом проекте. И сейчас уже можно с уверенностью сказать, что он развивается, идет полным ходом", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.