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Эвакуировали двоих пострадавших при пожаре на иностранном судне в Приморье
Эвакуировали двоих пострадавших при пожаре на иностранном судне в Приморье - РИА Новости, 16.06.2023
Эвакуировали двоих пострадавших при пожаре на иностранном судне в Приморье
Двое пострадавших при пожаре не иностранном судне у берегов Находки отправлены на берег, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T06:18
2023-06-16T06:18
2023-06-16T06:18
происшествия
находка
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре не иностранном судне у берегов Находки отправлены на берег, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Ранее источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. "На борту судна находятся 24 члена экипажа. К месту происшествия направлены 2 поисково спасательных судна от Морспасслужбы, а также 2 судна от пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В готовности к реагированию находятся спасатели и авиация МЧС России. По оперативным данным в результате пожара пострадало 2 человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из КНР в порт Восточный.
https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html
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происшествия, находка, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Находка, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Эвакуировали двоих пострадавших при пожаре на иностранном судне в Приморье
МЧС: двоих пострадавших при пожаре на иностранном судне в Приморье эвакуировали