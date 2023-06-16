Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области появится элеваторный комплекс на 100 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
19:43 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/elevatornyy_kompleks-1878780012.html
В Липецкой области появится элеваторный комплекс на 100 тысяч тонн зерна
В Липецкой области появится элеваторный комплекс на 100 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 16.06.2023
В Липецкой области появится элеваторный комплекс на 100 тысяч тонн зерна
Элеваторный комплекс мощностью почти в 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна будет построен в Становлянском районе Липецкой области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:43
2023-06-16T19:43
липецкая область
игорь артамонов
пмэф 2023
становлянский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bba12b8e17bdd5536b2d2f48b17f7cf.jpg
ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Элеваторный комплекс мощностью почти в 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна будет построен в Становлянском районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с директором ООО "Альтаир-Липецк" Игорем Дикаревым на ПМЭФ-2023.По его словам, сумма инвестиций составит 1,9 миллиарда рублей. Всего создадут около 40 новых рабочих мест.Артамонов отметил, что проект будет реализован в два этапа. Инвестиции первого этапа на 36 тысяч тонн единовременного хранения составят 1,3 миллиарда рублей. Инвестиции второго этапа на 60 тысяч тонн зерна составят 0,6 миллиарда рублей."Производство зерновых занимает одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе региона. Современные технологии, по внедрению которых мы также в числе лидеров в стране, позволяют увеличивать урожайность и качества продукции. А значит, стратегически мы должны продумывать наперед, как хранить и реализовывать наше зерно. Инвестиции в строительство элеваторного комплекса – своевременные и нужные вложения", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230616/zhivotnovodcheskiy_kompleks-1878717631.html
становлянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910974_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b46a665d476ecdd4508232f659cd1cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, пмэф 2023, становлянский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, ПМЭФ 2023, Становлянский район

В Липецкой области появится элеваторный комплекс на 100 тысяч тонн зерна

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Элеваторный комплекс мощностью почти в 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна будет построен в Становлянском районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с директором ООО "Альтаир-Липецк" Игорем Дикаревым на ПМЭФ-2023.
По его словам, сумма инвестиций составит 1,9 миллиарда рублей. Всего создадут около 40 новых рабочих мест.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Животноводческий комплекс для молодняка построят в Липецкой области
Вчера, 16:56
Артамонов отметил, что проект будет реализован в два этапа. Инвестиции первого этапа на 36 тысяч тонн единовременного хранения составят 1,3 миллиарда рублей. Инвестиции второго этапа на 60 тысяч тонн зерна составят 0,6 миллиарда рублей.
"Производство зерновых занимает одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе региона. Современные технологии, по внедрению которых мы также в числе лидеров в стране, позволяют увеличивать урожайность и качества продукции. А значит, стратегически мы должны продумывать наперед, как хранить и реализовывать наше зерно. Инвестиции в строительство элеваторного комплекса – своевременные и нужные вложения", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПМЭФ 2023Становлянский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала