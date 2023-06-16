https://ria.ru/20230616/elevatornyy_kompleks-1878780012.html

В Липецкой области появится элеваторный комплекс на 100 тысяч тонн зерна

В Липецкой области появится элеваторный комплекс на 100 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 16.06.2023

В Липецкой области появится элеваторный комплекс на 100 тысяч тонн зерна

Элеваторный комплекс мощностью почти в 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна будет построен в Становлянском районе Липецкой области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:43

2023-06-16T19:43

2023-06-16T19:43

липецкая область

игорь артамонов

пмэф 2023

становлянский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bba12b8e17bdd5536b2d2f48b17f7cf.jpg

ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Элеваторный комплекс мощностью почти в 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна будет построен в Становлянском районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с директором ООО "Альтаир-Липецк" Игорем Дикаревым на ПМЭФ-2023.По его словам, сумма инвестиций составит 1,9 миллиарда рублей. Всего создадут около 40 новых рабочих мест.Артамонов отметил, что проект будет реализован в два этапа. Инвестиции первого этапа на 36 тысяч тонн единовременного хранения составят 1,3 миллиарда рублей. Инвестиции второго этапа на 60 тысяч тонн зерна составят 0,6 миллиарда рублей."Производство зерновых занимает одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе региона. Современные технологии, по внедрению которых мы также в числе лидеров в стране, позволяют увеличивать урожайность и качества продукции. А значит, стратегически мы должны продумывать наперед, как хранить и реализовывать наше зерно. Инвестиции в строительство элеваторного комплекса – своевременные и нужные вложения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230616/zhivotnovodcheskiy_kompleks-1878717631.html

становлянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, пмэф 2023, становлянский район