https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878689720.html
В России продлят меры поддержки внешнеэкономической деятельности
В России продлят меры поддержки внешнеэкономической деятельности - РИА Новости, 16.06.2023
В России продлят меры поддержки внешнеэкономической деятельности
Инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности РФ продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:56
2023-06-16T15:56
2023-06-16T15:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности РФ продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами. В приоритете ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС. Словом, у нас действует целый набор инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности, причем во всех отраслях: в промышленности, сельском хозяйстве, других секторах. Работа этих инструментов рассчитана вдолгую. Мы продлим ее до 2030 года", - заявил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин, брикс, шос
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, ШОС
В России продлят меры поддержки внешнеэкономической деятельности
Путин: в России меры поддержки внешнеэкономической деятельности продлят до 2030 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности РФ продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами. В приоритете ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС. Словом, у нас действует целый набор инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности, причем во всех отраслях: в промышленности, сельском хозяйстве, других секторах. Работа этих инструментов рассчитана вдолгую. Мы продлим ее до 2030 года", - заявил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям