https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878689720.html

В России продлят меры поддержки внешнеэкономической деятельности

В России продлят меры поддержки внешнеэкономической деятельности - РИА Новости, 16.06.2023

В России продлят меры поддержки внешнеэкономической деятельности

Инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности РФ продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:56

2023-06-16T15:56

2023-06-16T15:56

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности РФ продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами. В приоритете ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС. Словом, у нас действует целый набор инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности, причем во всех отраслях: в промышленности, сельском хозяйстве, других секторах. Работа этих инструментов рассчитана вдолгую. Мы продлим ее до 2030 года", - заявил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, брикс, шос