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России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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15:40 16.06.2023 (обновлено: 15:57 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878682477.html
России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин
России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин
Изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:40
2023-06-16T15:57
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно. В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин

Путин: изменения в мире необратимы, России нужна проактивная экономическая политика

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
"Изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно. В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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