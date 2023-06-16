https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878682477.html

России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин

России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин

Изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:40

2023-06-16T15:40

2023-06-16T15:57

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно. В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин