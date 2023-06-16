https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878682477.html
России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин
России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин
Изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:40
2023-06-16T15:40
2023-06-16T15:57
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно. В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
России нужна проактивная экономическая политика, заявил Путин
Путин: изменения в мире необратимы, России нужна проактивная экономическая политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
"Изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно. В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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