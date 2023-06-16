https://ria.ru/20230616/efimov-1878684788.html

Ефимов: ВРП Москвы за пять лет вырос более чем на 16 процентов

Ефимов: ВРП Москвы за пять лет вырос более чем на 16 процентов - РИА Новости, 16.06.2023

Ефимов: ВРП Москвы за пять лет вырос более чем на 16 процентов

Отрасль информации и связи стала наиболее динамичным сектором экономики Москвы, валовой региональный продукт которой с 2016 по 2021 год вырос на 16,3%, что в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:45

2023-06-16T15:45

2023-06-16T15:45

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

пмэф 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_066ed20c1e24ddd2ba69b5ae312519fe.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отрасль информации и связи стала наиболее динамичным сектором экономики Москвы, валовой региональный продукт которой с 2016 по 2021 год вырос на 16,3%, что в 1,6 раза превышает общероссийский показатель, сообщил на сессии "Агломерации: точка роста в эпоху турбулентности" в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Помимо отрасли информации и связи, основной вклад в динамику роста внесли обрабатывающие производства, строительство и недвижимость, которые в целом дали почти 60% прироста ВРП.Как пояснил Ефимов, за пять лет отрасль информации и связи выросла на 73,9%, ее доля в ВРП увеличилась с 6,3% до 8,5%. По его словам, дополнительный импульс ей придали ограничения, действовавшие в период пандемии, когда многие сектора начали активнее внедрять цифровые технологии.Что касается обрабатывающей промышленности, ее доля в структуре ВРП увеличилась 10,5 % до 15,6% за указанный период во многом благодаря развитию технопарков и высокотехнологичных производств. По данным департамента экономической политики и развития города, прирост в отрасли обеспечили оптика и электроника, выпуск машин и оборудования, транспортных средств, химпродуктов, а также фармацевтика и производство продовольствия. Весомый вклад в ВРП также внесла нефтепереработка.По данным Аналитического центра Москвы, доля строительства и операций с недвижимостью в ВРП в период с 2016 по 2021 год достигла 18,8%. В среднем с 2017 по 2020 год в столице ежегодно вводилось 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости, а 2021 год стал рекордным по этому показателю – 16 миллионов "квадратов".

https://ria.ru/20230616/moskva-1878461740.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , пмэф 2023