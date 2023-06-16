https://ria.ru/20230616/efimov-1878684788.html
Ефимов: ВРП Москвы за пять лет вырос более чем на 16 процентов
Ефимов: ВРП Москвы за пять лет вырос более чем на 16 процентов - РИА Новости, 16.06.2023
Ефимов: ВРП Москвы за пять лет вырос более чем на 16 процентов
Отрасль информации и связи стала наиболее динамичным сектором экономики Москвы, валовой региональный продукт которой с 2016 по 2021 год вырос на 16,3%, что в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:45
2023-06-16T15:45
2023-06-16T15:45
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
пмэф 2023
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отрасль информации и связи стала наиболее динамичным сектором экономики Москвы, валовой региональный продукт которой с 2016 по 2021 год вырос на 16,3%, что в 1,6 раза превышает общероссийский показатель, сообщил на сессии "Агломерации: точка роста в эпоху турбулентности" в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Помимо отрасли информации и связи, основной вклад в динамику роста внесли обрабатывающие производства, строительство и недвижимость, которые в целом дали почти 60% прироста ВРП.Как пояснил Ефимов, за пять лет отрасль информации и связи выросла на 73,9%, ее доля в ВРП увеличилась с 6,3% до 8,5%. По его словам, дополнительный импульс ей придали ограничения, действовавшие в период пандемии, когда многие сектора начали активнее внедрять цифровые технологии.Что касается обрабатывающей промышленности, ее доля в структуре ВРП увеличилась 10,5 % до 15,6% за указанный период во многом благодаря развитию технопарков и высокотехнологичных производств. По данным департамента экономической политики и развития города, прирост в отрасли обеспечили оптика и электроника, выпуск машин и оборудования, транспортных средств, химпродуктов, а также фармацевтика и производство продовольствия. Весомый вклад в ВРП также внесла нефтепереработка.По данным Аналитического центра Москвы, доля строительства и операций с недвижимостью в ВРП в период с 2016 по 2021 год достигла 18,8%. В среднем с 2017 по 2020 год в столице ежегодно вводилось 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости, а 2021 год стал рекордным по этому показателю – 16 миллионов "квадратов".
https://ria.ru/20230616/moskva-1878461740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , пмэф 2023
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , ПМЭФ 2023
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отрасль информации и связи стала наиболее динамичным сектором экономики Москвы, валовой региональный продукт которой с 2016 по 2021 год вырос на 16,3%, что в 1,6 раза превышает общероссийский показатель, сообщил на сессии "Агломерации: точка роста в эпоху турбулентности" в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Помимо отрасли информации и связи, основной вклад в динамику роста внесли обрабатывающие производства, строительство и недвижимость, которые в целом дали почти 60% прироста ВРП.
Ефимов: число МСП в Москве за год выросло на 8,5%
Как пояснил Ефимов
, за пять лет отрасль информации и связи выросла на 73,9%, ее доля в ВРП увеличилась с 6,3% до 8,5%. По его словам, дополнительный импульс ей придали ограничения, действовавшие в период пандемии, когда многие сектора начали активнее внедрять цифровые технологии.
Что касается обрабатывающей промышленности, ее доля в структуре ВРП увеличилась 10,5 % до 15,6% за указанный период во многом благодаря развитию технопарков и высокотехнологичных производств. По данным департамента экономической политики и развития города, прирост в отрасли обеспечили оптика и электроника, выпуск машин и оборудования, транспортных средств, химпродуктов, а также фармацевтика и производство продовольствия. Весомый вклад в ВРП также внесла нефтепереработка.
По данным Аналитического центра Москвы, доля строительства и операций с недвижимостью в ВРП в период с 2016 по 2021 год достигла 18,8%. В среднем с 2017 по 2020 год в столице ежегодно вводилось 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости, а 2021 год стал рекордным по этому показателю – 16 миллионов "квадратов".