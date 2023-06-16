https://ria.ru/20230616/efimov-1878475232.html

Ефимов: оборот сферы платных услуг столицы вырос на 11%

Ефимов: оборот сферы платных услуг столицы вырос на 11% - РИА Новости, 16.06.2023

Ефимов: оборот сферы платных услуг столицы вырос на 11%

Электронные сервисы, сферы культуры и спорта, а также гостиничный и туристический бизнес лидируют по уровню роста объёма платных услуг в столице в этом году,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:05

2023-06-16T12:05

2023-06-16T13:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Электронные сервисы, сферы культуры и спорта, а также гостиничный и туристический бизнес лидируют по уровню роста объёма платных услуг в столице в этом году, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, объем платных услуг населению в Москве за 4 первых месяца года вырос на 11,1% относительно аналогичного прошлогоднего периода в сопоставимых ценах - до 968,4 миллиарда рублей.Ефимов отметил, что сектор услуг, в отличие от торговли, в меньшей степени подвержен санкционному давлению и предприниматели быстро адаптировались к новым реалиям, показав одни из самых высоких темпов роста среди регионов.При этом наибольшие темпы роста показали цифровые сервисы - их оборот в сопоставимых ценах вырос за четыре месяца на 77,5% – до 61 миллиарда рублей. Выручка в сферах культуры и спорта увеличилась на 28% (43,6 миллиарда рублей), а гостиничный и турбизнес нарастил оборот до 33,2 миллиарда рублей - на 26,4% больше, чем в январе–апреле 2022 года.По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, в январе–апреле также вырос оборот в сфере образования на 15,5% – до 84,7 миллиарда рублей. Объем транспортных услуг увеличился на 13,1% – до 284,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230615/dogovor-1878381490.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)