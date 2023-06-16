https://ria.ru/20230616/dokumenty-1878604424.html
СМИ: Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных сферах
СМИ: Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных сферах - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных сферах
Иран и Куба подписали шесть документов о сотрудничестве в политической, юридической и технологической сферах, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:00
2023-06-16T13:00
2023-06-16T13:00
в мире
иран
куба
латинская америка
ибрахим раиси
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Иран и Куба подписали шесть документов о сотрудничестве в политической, юридической и технологической сферах, передает агентство Tasnim. "Церемония подписания 6 документов о сотрудничестве в различных областях между Ираном и Кубой в присутствии президентов двух стран", - говорится в сообщении. Как пишет агентство, документы были подписаны президентом Иран Эбрахимом Раиси, который с начала текущей недели осуществляет ряд официальных визитов в страны Латинской Америки. Отмечается, что документы касались юридической сферы сотрудничества, всестороннего политического сотрудничества, информационных технологий а также различных таможенных вопросов.
https://ria.ru/20230615/khab-1878301005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, куба, латинская америка, ибрахим раиси
В мире, Иран, Куба, Латинская Америка, Ибрахим Раиси
СМИ: Иран и Куба подписали документы о сотрудничестве в различных сферах
Tasnim: Иран и Куба подписали шесть документов о сотрудничестве в трех сферах