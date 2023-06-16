https://ria.ru/20230616/diplomaty-1878764994.html

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала современных дипломатов

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала современных дипломатов - РИА Новости, 16.06.2023

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала современных дипломатов

Современная дипломатия страдает от нехватки "общего языка" и низких навыков ведения переговоров, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:42

2023-06-16T18:42

2023-06-16T18:42

пмэф-2023

австрия

россия

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карин кнайсль

сергей лавров

лиз трасс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Современная дипломатия страдает от нехватки "общего языка" и низких навыков ведения переговоров, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе ПМЭФ. "На протяжении как минимум двух десятилетий дипломатия страдает от отсутствия общего языка", - сказала Кнайсль на презентации нового центра Санкт-Петербургского государственного университета, Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.), руководителем которого она является. Кнайсль вспомнила свой ранний опыт работы в министерстве иностранных дел Австрии, описав политиков и дипломатов того периода как "суверенных личностей", обладающих внутренним стержнем и способных самостоятельно вести дискуссию. "Когда я вернулась в качестве министра в 2017, я была крайне шокирована тем, как ведутся политические переговоры, а именно, по (заранее приготовленному - ред.) сценарию", - сказала Кнайсль. По ее словам, такой подход "имеет мало общего с настоящей дипломатией". Она также привела в пример слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова в феврале 2022 года о том, что Лиз Трасс, бывшая тогда министром иностранных дел Великобритании, свела переговоры к "озвучиванию твитов". Кнайсль подчеркнула отсутствие разницы между тем, что говорится на пресс-конференциях, и тем, о чем идет речь за закрытыми дверями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/pasport-1878360737.html

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австрия, россия, великобритания, карин кнайсль, сергей лавров, лиз трасс, санкт-петербургский государственный университет, экономика