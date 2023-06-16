Экс-глава МИД Австрии раскритиковала современных дипломатов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Современная дипломатия страдает от нехватки "общего языка" и низких навыков ведения переговоров, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе ПМЭФ. "На протяжении как минимум двух десятилетий дипломатия страдает от отсутствия общего языка", - сказала Кнайсль на презентации нового центра Санкт-Петербургского государственного университета, Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.), руководителем которого она является. Кнайсль вспомнила свой ранний опыт работы в министерстве иностранных дел Австрии, описав политиков и дипломатов того периода как "суверенных личностей", обладающих внутренним стержнем и способных самостоятельно вести дискуссию. "Когда я вернулась в качестве министра в 2017, я была крайне шокирована тем, как ведутся политические переговоры, а именно, по (заранее приготовленному - ред.) сценарию", - сказала Кнайсль. По ее словам, такой подход "имеет мало общего с настоящей дипломатией". Она также привела в пример слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова в феврале 2022 года о том, что Лиз Трасс, бывшая тогда министром иностранных дел Великобритании, свела переговоры к "озвучиванию твитов". Кнайсль подчеркнула отсутствие разницы между тем, что говорится на пресс-конференциях, и тем, о чем идет речь за закрытыми дверями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрийской Республики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Современная дипломатия страдает от нехватки "общего языка" и низких навыков ведения переговоров, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе ПМЭФ.
"На протяжении как минимум двух десятилетий дипломатия страдает от отсутствия общего языка", - сказала Кнайсль на презентации нового центра Санкт-Петербургского государственного университета, Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.), руководителем которого она является.
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Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.
Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
Кнайсль вспомнила свой ранний опыт работы в министерстве иностранных дел Австрии, описав политиков и дипломатов того периода как "суверенных личностей", обладающих внутренним стержнем и способных самостоятельно вести дискуссию.
"Когда я вернулась в качестве министра в 2017, я была крайне шокирована тем, как ведутся политические переговоры, а именно, по (заранее приготовленному - ред.) сценарию", - сказала Кнайсль.
По ее словам, такой подход "имеет мало общего с настоящей дипломатией".
Она также привела в пример слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова в феврале 2022 года о том, что Лиз Трасс, бывшая тогда министром иностранных дел Великобритании, свела переговоры к "озвучиванию твитов". Кнайсль подчеркнула отсутствие разницы между тем, что говорится на пресс-конференциях, и тем, о чем идет речь за закрытыми дверями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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