https://ria.ru/20230616/dinozavr-1878577952.html
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода - РИА Новости, 16.06.2023
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода
Ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавров, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:52
2023-06-16T11:52
2023-06-16T11:52
наука
открытия - риа наука
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавров, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "Кузбасские ученые обнаружили фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра – завропода. Находка сделана на участке Шестаково-3 Шестаковского местонахождения динозавров", – говорится в сообщении. Уточняется, что первичный сравнительный анализ показал, что с большой долей вероятности найденная кость анатомически относится к поясу передних конечностей. Скорее всего, скелет в какой-то момент попал в водный поток, и "кости разошлись вдоль русла реки". "Это без преувеличения сенсация. Напомню, что Шестаково – единственное в России место, где палеонтологические раскопки динозавров, которые жили 120-140 миллионов лет назад, ведутся на регулярной основе при поддержке властей региона. Сейчас мы параллельно ведем бурение костеносного слоя, что наверняка позволит ученым сделать еще немало удивительных открытий, связанных с Меловым периодом Мезозойской эры", – написал Сергей Цивилев. Ученые надеются, что им удастся обнаружить еще какие-либо фрагменты скелета завропода. Отмечается, что прежде, чем кость динозавра извлекут из костеносного слоя, несколько дней ее будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, а затем доставят в лабораторию для препарирования и дальнейшего изучения. Шестаковский палеонтологический комплекс – самое крупное местонахождение динозавров в России. У него нет аналогов по биоразнообразию, сохранности окаменелостей и доступности для ведения палеонтологических раскопок.
https://ria.ru/20220620/kosti-1796642047.html
https://ria.ru/20211111/dinozavr-1758574488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, открытия - риа наука, сергей цивилев, кемеровская область
Наука, Открытия - РИА Наука, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода
Губернатор Цивилев: ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавра завропода
КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости.
Ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавров, сообщается в Telegram-канале
губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
«
"Кузбасские ученые обнаружили фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра – завропода. Находка сделана на участке Шестаково-3 Шестаковского местонахождения динозавров", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что первичный сравнительный анализ показал, что с большой долей вероятности найденная кость анатомически относится к поясу передних конечностей. Скорее всего, скелет в какой-то момент попал в водный поток, и "кости разошлись вдоль русла реки".
«
"Это без преувеличения сенсация. Напомню, что Шестаково – единственное в России место, где палеонтологические раскопки динозавров, которые жили 120-140 миллионов лет назад, ведутся на регулярной основе при поддержке властей региона. Сейчас мы параллельно ведем бурение костеносного слоя, что наверняка позволит ученым сделать еще немало удивительных открытий, связанных с Меловым периодом Мезозойской эры", – написал Сергей Цивилев.
Ученые надеются, что им удастся обнаружить еще какие-либо фрагменты скелета завропода.
Отмечается, что прежде, чем кость динозавра извлекут из костеносного слоя, несколько дней ее будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, а затем доставят в лабораторию для препарирования и дальнейшего изучения.
Шестаковский палеонтологический комплекс – самое крупное местонахождение динозавров в России. У него нет аналогов по биоразнообразию, сохранности окаменелостей и доступности для ведения палеонтологических раскопок.
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