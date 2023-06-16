Рейтинг@Mail.ru
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/dinozavr-1878577952.html
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода - РИА Новости, 16.06.2023
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода
Ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавров, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:52
2023-06-16T11:52
наука
открытия - риа наука
сергей цивилев
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878575118_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_10e5dcc548ef733daf3cc380293e3278.jpg
КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавров, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "Кузбасские ученые обнаружили фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра – завропода. Находка сделана на участке Шестаково-3 Шестаковского местонахождения динозавров", – говорится в сообщении. Уточняется, что первичный сравнительный анализ показал, что с большой долей вероятности найденная кость анатомически относится к поясу передних конечностей. Скорее всего, скелет в какой-то момент попал в водный поток, и "кости разошлись вдоль русла реки". "Это без преувеличения сенсация. Напомню, что Шестаково – единственное в России место, где палеонтологические раскопки динозавров, которые жили 120-140 миллионов лет назад, ведутся на регулярной основе при поддержке властей региона. Сейчас мы параллельно ведем бурение костеносного слоя, что наверняка позволит ученым сделать еще немало удивительных открытий, связанных с Меловым периодом Мезозойской эры", – написал Сергей Цивилев. Ученые надеются, что им удастся обнаружить еще какие-либо фрагменты скелета завропода. Отмечается, что прежде, чем кость динозавра извлекут из костеносного слоя, несколько дней ее будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, а затем доставят в лабораторию для препарирования и дальнейшего изучения. Шестаковский палеонтологический комплекс – самое крупное местонахождение динозавров в России. У него нет аналогов по биоразнообразию, сохранности окаменелостей и доступности для ведения палеонтологических раскопок.
https://ria.ru/20220620/kosti-1796642047.html
https://ria.ru/20211111/dinozavr-1758574488.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878575118_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59a05ed19b7a6695304f45800c377332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, открытия - риа наука, сергей цивилев, кемеровская область
Наука, Открытия - РИА Наука, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра завропода

Губернатор Цивилев: ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавра завропода

© Фото : пресс-служба губернатора КузбассаФрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра, найденный в Кемеровской области
Фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра, найденный в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Кузбасса
Фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра, найденный в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавров, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
«
"Кузбасские ученые обнаружили фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра – завропода. Находка сделана на участке Шестаково-3 Шестаковского местонахождения динозавров", – говорится в сообщении.
Вид на остров Русский с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
20 июня 2022, 03:50
Уточняется, что первичный сравнительный анализ показал, что с большой долей вероятности найденная кость анатомически относится к поясу передних конечностей. Скорее всего, скелет в какой-то момент попал в водный поток, и "кости разошлись вдоль русла реки".
«
"Это без преувеличения сенсация. Напомню, что Шестаково – единственное в России место, где палеонтологические раскопки динозавров, которые жили 120-140 миллионов лет назад, ведутся на регулярной основе при поддержке властей региона. Сейчас мы параллельно ведем бурение костеносного слоя, что наверняка позволит ученым сделать еще немало удивительных открытий, связанных с Меловым периодом Мезозойской эры", – написал Сергей Цивилев.
Ученые надеются, что им удастся обнаружить еще какие-либо фрагменты скелета завропода.
© Фото : пресс-служба губернатора КузбассаФрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра, найденный в Кемеровской области
Фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра, найденный в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Кузбасса
Фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра, найденный в Кемеровской области
Отмечается, что прежде, чем кость динозавра извлекут из костеносного слоя, несколько дней ее будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, а затем доставят в лабораторию для препарирования и дальнейшего изучения.
Шестаковский палеонтологический комплекс – самое крупное местонахождение динозавров в России. У него нет аналогов по биоразнообразию, сохранности окаменелостей и доступности для ведения палеонтологических раскопок.
Голова динозавра Brighstoneus simmondsi - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким носом
11 ноября 2021, 14:32
 
НаукаОткрытия - РИА НаукаСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала